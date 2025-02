Die Eingriffe des Milliardärs Elon Musk in streng geheime Systeme und Daten der US-Regierung sind beispiellos, Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner sind betroffen. Selbst den größten Skandal der US-Geschichte stellen die aktuellen Geschehnisse in den Schatten. Dabei standen auch damals große Mengen an Daten auf dem Spiel – und die Empörung war groß.