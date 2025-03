Elon Musk nennt Ukraine-Unterstützer Mark Kelly einen „Verräter“

Elon Musk, Leiter des US-amerikanischen DOGE, bezeichnete den mehrfach ausgezeichneten Navy-Piloten und ehemaligen NASA-Astronauten Senator Mark Kelly am Montag in einem Beitrag auf X als Verräter. Das geschah, nachdem der Senator die Ukraine besucht und seine Unterstützung für das Land im Krieg mit Russland zum Ausdruck gebracht hatte. Der Vorfall unterstreicht die feindselige Haltung der Trump-Regierung gegenüber vermeintlichen Gegnern. Er zeigt zudem ihre radikale Kehrtwende in der Außenpolitik in Richtung Russland und weg von der Ukraine.