Elon Musk stachelte den Trump-Epstein-Skandal an, nun schlägt er Trumps Friedensangebot aus

Präsident Donald Trump hat sich vor fast zwei Monaten von Tech-Gigant Elon Musk getrennt. Aber er kann sich einem der Abschiedsschläge seines ehemaligen Freundes nicht entziehen: einer vernichtenden Anschuldigung, dass der Name des Präsidenten in den Jeffrey-Epstein-Akten des Justizministeriums auftaucht. Während der öffentlichen Implosion seiner Allianz mit dem Präsidenten Anfang Juni behauptete Musk, Trump weigere sich, Akten über den wegen Sexhandels angeklagten Epstein zu veröffentlichen, weil der Präsident in den Dokumenten namentlich genannt werde.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, wies die Behauptung als „unglückliche Episode” zurück und deutete an, dass Musks Ausbruch aus der Frustration über die negativen Auswirkungen der Steuergesetzgebung Trumps auf seine Geschäfte resultiere. Doch sieben Wochen später untermauern neue Enthüllungen die Behauptungen des launischen Milliardärs. Und selbst wenn Musks Ziel lediglich darin bestand, die Kontroverse anzuheizen, ohne sie unbedingt beizulegen, hat er seine Mission mehr als erfüllt.

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Rechte Influencer und Verschwörungstheoretiker behaupten seit Jahren ohne Beweise, dass die Bundesregierung Informationen unterdrückt habe, um berühmte Bekannte von Epstein zu schützen, die ihrer Meinung nach an seinen Sexualverbrechen beteiligt gewesen sein könnten. Die Kontroverse eskalierte jedoch Anfang dieses Monats, als Trumps Justizministerium bekannt gab, dass es keine weiteren Dokumente zu dem Fall veröffentlichen werde.

Laut Wall Street Journal wurde Trump im Mai informiert, dass sein Name mehrfach in den Eppstein-Akten auftauche

Am schwerwiegendsten ist vielleicht ein Bericht des Wall Street Journal vom Montag, wonach Generalstaatsanwältin Pam Bondi Trump im Mai darüber informiert habe, dass sein Name mehrfach in den Akten auftauche. „Elon hatte recht“, twitterte der Finanzier Anthony Scaramucci, der während der ersten Amtszeit von Trump kurzzeitig als Kommunikationsdirektor im Weißen Haus tätig war.

„Er wusste es!“, scherzte Stephen Colbert, Moderator der „Late Show“. „Ich habe es immer gesagt. Ich habe immer gesagt, dass er ein guter Kerl ist, der in allem Recht hat.“

Die ungebremste Kontroverse droht die zerrüttete Beziehung zwischen Musk und Trump weiter zu belasten. Und sie zeigt, dass Musk auch Monate nach seinem öffentlichen Abschied aus dem Weißen Haus, wo er als sogenannter „First Buddy“ beispiellosen Zugang und Einblick in das Leben des Präsidenten hatte und während der Übergangsphase und den ersten Monaten seiner zweiten Amtszeit kaum von seiner Seite wich, nach wie vor ein großes politisches Risiko für Trump darstellt.

Steven Cheung bezeichnet den Bericht des Wall Street Journals als „eine weitere Fake-News-Geschichte“

Weder das Weiße Haus noch Musk reagierten sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, bezeichnete den Bericht des Wall Street Journal über das Treffen mit Bondi als „eine weitere Fake-News-Geschichte“. Die Trump-Regierung verklagte das Journal außerdem, nachdem das Blatt berichtet hatte, dass Trump eine Skizze einer nackten Frau mit seinem Namen als Teil eines anzüglichen Geburtstagsgeschenks für Epstein übergeben habe. Epstein wurde tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, bevor er sich wegen Sexhandels vor Gericht verantworten musste. Die Behörden stuften seinen Tod als Selbstmord ein.

Musk hat sich nicht zu dem Bericht des Wall Street Journal geäußert und den ursprünglichen Tweet gelöscht, in dem behauptet wurde, Trump tauche in den Epstein-Akten auf. Aber er hat die Empörung über Trumps Entscheidung, die Akten nicht zu veröffentlichen, in Beiträgen auf X angefeuert, indem er seine Megaphonfunktion auf einer ihm gehörenden Plattform nutzte, um das Thema in den Social-Media-Feeds seiner 223 Millionen Follower zu halten, obwohl Trump erfolglos versuchte, seine Anhänger davon zu überzeugen, den Fall ad acta zu legen.

Musk warf der Trump-Regierung eine „Vertuschung“ vor

Anfang dieses Monats warf Musk der Trump-Regierung vor, „offensichtlich eine Vertuschung“ zu betreiben. „So viele mächtige Leute wollen, dass diese Liste unterdrückt wird”, schrieb er in einem separaten Beitrag. Musk hat auch Grok, den von seinem Start-up xAI entwickelten Chatbot mit künstlicher Intelligenz, mehrfach gebeten, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern.

„Bitte erstellen Sie eine vollständige Liste aller Personen, die wegen möglicher Vergewaltigung minderjähriger Mädchen durch Epstein untersucht werden sollten”, schrieb Musk. „Denken Sie gründlich nach und recherchieren Sie gründlich. Ordnen Sie die Personen nach der wahrscheinlichen Schwere und Häufigkeit ihrer Verbrechen.”

Elon Musk nutzt seine Plattform X für Propaganda gegen die Trump-Regierung

X ist bei konservativen Nutzern beliebter geworden, seit Musk es 2022 gekauft und viele der Abwehrmechanismen des Unternehmens gegen Desinformation abgeschafft hat. Einige der prominentesten Auseinandersetzungen um die Epstein-Akten begannen auf der Social-Media-Plattform und gingen von MAGA-Influencern wie Laura Loomer aus, die von der Website verbannt worden war, aber später von Musk wieder zugelassen wurde.

Zu den Trendthemen auf X gehörte der Hashtag „#TrumpIsAPedoRapist“ (Trump ist ein Pädophiler und Vergewaltiger). In einigen Momenten hat Musk seine Sticheleien unterbrochen, um den Präsidenten zu verteidigen. Nach dem Bericht des Journal über die Nacktskizze sagte Musk: „Das klingt wirklich nicht nach etwas, das Trump sagen würde, um ehrlich zu sein.“

Musks Abwesenheit ist auf Veranstaltungen spürbar, auf denen er sonst als Brücke zwischen Trump und der Tech-Welt fungierte

Doch Musk schürte die Spannungen mit dem Weißen Haus, als Trump eine Reihe von Executive Orders zur KI erließ und am Mittwoch auf einer Konferenz erschien, die von einigen langjährigen Freunden und Geschäftspartnern von Musk veranstaltet wurde, darunter der KI- und Krypto-Zar David Sacks, der den Podcast „All-In“ mitmoderiert. Musk hatte zuvor als Brückenbauer zwischen Trump und der Tech-Welt fungiert, und seine Abwesenheit war bei der Veranstaltung deutlich zu spüren.

Verbündete von Musk in der Trump-Regierung mussten vorsichtig agieren und verzichteten weitgehend auf Kommentare zur Fehde zwischen dem Präsidenten und einem der mächtigsten Wirtschaftsführer der Welt. Als Zeichen der Unbehaglichkeit entschied sich die „All-In“-Show, die öffentliche Fehde zwischen Musk und Trump im Juni nicht zu thematisieren.

Trumps Friedensangebot, dass er Musks Unternehmen keine großen Subventionen entziehen werde, nahm Musk nicht an

Die Beziehung zwischen Trump und Musk ist seit langem von Widersprüchen und Ungereimtheiten geprägt, und daran hat sich nichts geändert. Trump unterzeichnete eine Executive Order, die Bundesbehörden die Verwendung von „woke AI“ untersagt, was für Grok ein Segen zu sein schien, da xAI den Agenten anweist, „Wahrheitssuche“ vor politischer Korrektheit zu priorisieren. Auf die Frage, ob Trump wolle, dass xAI Aufträge erhält, antwortete Leavitt jedoch: „Ich glaube nicht, nein.“

„Ich möchte, dass Elon und alle Unternehmen in unserem Land florieren, ja sogar florieren wie nie zuvor!“ Donald J. Trump, US-Präsident

Trump schien am Donnerstag auf Truth Social seine früheren Drohungen gegen Musks Unternehmen zurückzunehmen und schrieb, dass er dem Milliardär keine großen Subventionen für seine Unternehmen, darunter SpaceX und Tesla, entziehen werde. „Ich möchte, dass Elon und alle Unternehmen in unserem Land florieren, ja sogar florieren wie nie zuvor!“, schrieb Trump. „Je besser sie abschneiden, desto besser geht es den USA, und das ist gut für uns alle.“

Musk macht unmissverständlich klar, dass die Trump-Regierung auf Musks SpaceX angewiesen ist

Musk nahm das Friedensangebot nicht an und antwortete, dass die „Subventionen“, von denen Trump sprach, nicht existierten. Er kritisierte Trump dafür, dass er in seinem „One Big Beautiful Bill“ Steuergutschriften für Elektrofahrzeughersteller gekürzt habe, während er Subventionen für die Öl- und Gasindustrie beibehalten habe. Er warnte auch, dass es für die Bundesregierung unmöglich sei, ihre Beziehungen zu SpaceX zu kappen.

„SpaceX hat die NASA-Aufträge gewonnen, weil es bessere Arbeit für weniger Geld leistet“, schrieb Musk. „Die Vergabe dieser Aufträge an andere Luft- und Raumfahrtunternehmen würde Astronauten stranden lassen und die Steuerzahler doppelt so viel kosten!“

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.