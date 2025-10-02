Hält Trump alle seine Versprechen? Dieses MAGA-Paar hegt starke Zweifel

Jessie Meadows sagte ihrer Schwiegermutter, sie solle nicht in Panik geraten, als das Geschäft im Blumenladen der Familie im vergangenen Jahr nachließ. Sie müssten nur noch ein wenig durchhalten, bis Donald Trump wieder ins Amt käme. Auf die Wende wartet sie immer noch. Wie stehen die Anhänger der „Make America Great Again“-Bewegung (MAGA) mittlerweile zu ihrem Präsidenten, den sie sich gewünscht und gewählt hatten?