Hält Trump alle seine Versprechen? Dieses MAGA-Paar hegt starke Zweifel

Jessie Meadows sagte ihrer Schwiegermutter, sie solle nicht in Panik geraten, als das Geschäft im Blumenladen der Familie im vergangenen Jahr nachließ. Sie müssten nur noch ein wenig durchhalten, bis Donald Trump wieder ins Amt käme. Auf die Wende wartet sie immer noch. Wie stehen die Anhänger der „Make America Great Again“-Bewegung (MAGA) mittlerweile zu ihrem Präsidenten, den sie sich gewünscht und gewählt hatten?

Das Telefon im Geschäft, das während Trumps erster Amtszeit den ganzen Tag lang klingelte, bleibt nun meist stumm. Die Kunden zögern immer noch, Geld für „Extras“ wie Blumen in ihrer kleinen Stadt in Georgia auszugeben. Kürzlich kam eine Kiste mit künstlichen Beeren aus China im Laden an, zusammen mit einer Notiz, in der erklärt wurde, dass sie aufgrund von Trumps Zöllen 17 Prozent mehr kosten.

Icon vergrößern Jessie Meadows hält künstliche Beeren in der Hand, die aufgrund von Zöllen um 17 Prozent teurer sind. Foto: Hannah Knowles, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jessie Meadows hält künstliche Beeren in der Hand, die aufgrund von Zöllen um 17 Prozent teurer sind. Foto: Hannah Knowles, The Washington Post

„Obst wird jetzt unverschämt teuer”, beklagte sich die 36-jährige Meadows kürzlich an einem Nachmittag gegenüber einer Kundin und erklärte ihr die steigenden Preise für den Geschenkkorb, den die Frau jedes Jahr zum Geburtstag einer Freundin bestellt.

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Trump versprach sinkende Preise und eine florierende Wirtschaft – MAGA-Anhänger glauben nicht mehr daran

Trump warb im Wahlkampf mit großartigen Versprechungen: Die Energiekosten sollten sich halbieren. Trump versprach: „Die Preise sollten sofort gesenkt werden“ und er wolle „den Sumpf trockenlegen.“ In-vitro-Befruchtung sollte kostenlos werden und den Krieg in der Ukraine wollte er innerhalb von 24 Stunden beenden. Jetzt beginnt Meadows anzuzweifeln, dass der Präsident Wort halten würde – und das nicht nur in Bezug auf die Wirtschaft. Sie mochte seine abweisende Haltung gegenüber den MAGA-Republikanern nicht, die die vollständigen Akten der Regierung über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein einsehen wollten, nachdem Trump letztes Jahr gesagt hatte, er sei „geneigt“, Informationen über Epstein zu veröffentlichen.

„Gibt es jemanden, der dort oben sein und zu dem stehen kann, wofür er angetreten ist?“, fragte sie eines Abends ihren Ehemann Carter Meadows. Acht Monate nach Beginn seiner zweiten Amtszeit hat Trump Schwierigkeiten, die hohen Erwartungen seiner Wähler zu erfüllen. Auch, wenn die überwiegende Mehrheit der Amerikaner, die für ihn gestimmt haben, ihn weiterhin unterstützt. Eine Umfrage zeigt, dass ein Viertel der konservativen Wähler Trumps Wirtschaftspolitik ablehnt, da Zölle das Geschäft beeinträchtigen und Amerikaner mit geringerem Einkommen ihre Ausgaben kürzen. Und die jüngste Empörung der MAGA-Wähler und -Influencer über die Epstein-Akten zeigt, unter welchem Druck Trump steht, seine Basis zu überzeugen – die die Republikaner für die Zwischenwahlen 2026 und darüber hinaus mobilisieren müssen.

Jessie Meadows plant, sich bei den Vorwahlen der Republikaner im nächsten Jahr gegen ihren lokalen Kongressabgeordneten zu stellen, da sie über dessen Haltung zu den Epstein-Akten verärgert sei. Sie sei sich zudem nicht sicher, ob sie Trumps Vizepräsidenten JD Vance vertrauen kann, von dem viele glauben, dass er als Nachfolger von Trump kandidieren wird.

Carter Meadows glaubte, Trump würde der amerikanischen Wirtschaft gut tun, doch Trumps Zölle treiben Preise in die Höhe

Der 37-jährige Carter Meadows, der das örtliche Bestattungsunternehmen leitet, hat letztes Jahr ebenfalls für Trump gestimmt, weil er glaubte, dass dieser gut für die Wirtschaft sein würde. Jetzt treiben die Zölle die Preise eines seiner Lieferanten in die Höhe, und Carter ist sich nicht sicher, wie lange er noch warten kann, bevor er seine eigenen Preise erhöht. Die Zölle, sagte er, „wirkten unüberlegt und kindisch“.

„Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler“, fügte er hinzu. „Es wird wahrscheinlich erst einmal wehtun, bevor es besser wird.“ Seine Frau warf ein: „Aber wir haben auch wirklich keinen Vorschlag, wie man das beheben könnte. Wir verstehen nicht genug davon.“ Für Carter Meadows sei klar, dass die Wähler ihre Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Ausgaben für lebensnotwendige Güter treffen. Trump hat aggressive Zölle eingeführt, die seiner Meinung nach notwendig sind, um Unternehmen aus dem Ausland zurückzuholen, von denen Kritiker – darunter viele Republikaner – jedoch befürchten, dass sie der Wirtschaft schaden würden. Taylor Rogers, Sprecher des Weißen Hauses, sagte, Trumps Politik werde weiterhin umgesetzt und werde mit der Zeit die Wirtschaft beleben.

„Sobald die Wirtschaftsagenda von Präsident Trump voll zum Tragen kommt“, soll ein Wirtschaftsboom kommen

„Genau wie in der ersten Amtszeit werden die beispiellosen Investitionen, historischen Steuersenkungen, massiven Deregulierungen und die Dominanz im Energiebereich einen Wirtschaftsboom befeuern, sobald die Wirtschaftsagenda von Präsident Trump voll zum Tragen kommt“, sagte Rogers in einer Erklärung und betonte, dass Trump auch sein Versprechen, die Grenze zu sichern, eingehalten habe.

Jessie und Carter Meadows sind meist zuverlässige Republikaner – obwohl Jessie einmal eine Ausnahme für Barack Obama gemacht hat, weil ihr gefiel, was er über kostenlose Community Colleges sagte. Im Jahr 2016 fühlten sie sich schnell von Trumps Versprechen angezogen, dass er ein politischer Außenseiter sei, der das Land wie ein Unternehmen führen würde.

Die Meadows‘ führen ihre eigenen Unternehmen mit Leib und Seele, während Trumps erster Amtszeit florierte das Geschäft

Icon vergrößern Jessie Meadows bei der Arbeit in ihrem Familienblumenladen am 17. September. Foto: Hannah Knowles, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jessie Meadows bei der Arbeit in ihrem Familienblumenladen am 17. September. Foto: Hannah Knowles, The Washington Post

Die Meadows‘ haben sich ganz ihren eigenen Unternehmen verschrieben, die sie immer wieder vollständig in Anspruch nehmen. Carter ist dafür bekannt, dass er Geburtstagsfeiern verlässt und das Öffnen der Geschenke am Weihnachtsmorgen unterbricht, um auf Todesfälle zu reagieren. Seine Großmutter betrieb früher den Blumenladen, während ihr Mann das Bestattungsunternehmen leitete; jetzt, zwei Generationen später, tun Jessie und Carter dasselbe.

Ihre Stimmen für Trump im Jahr 2016 schienen sich auszuzahlen: Das Geschäft lief gut, und der Blumenladen bekam einen zusätzlichen Lieferwagen. Unter Präsident Joe Biden erlebten sie eine steigende Inflation und – im vergangenen September – einen Hurrikan, der ihre ländliche Region schwer traf. Das Geschäft im Blumenladen ging so stark zurück, dass Jessie und ihre Schwiegermutter monatelang keine Gehaltszahlungen mehr erhielten, sagte sie, und ihre Gelder für ihren 24-jährigen Angestellten sparten.

Dann gewann Trump im November die Wiederwahl. „Es wird alles gut“, dachte Jessie. Aber in diesem Jahr sahen die Meadows mit jedem Monat, der verging, keine Verbesserungen. Im Blumenladen haben sie noch immer nicht das Schild ersetzt, das während des Hurrikans heruntergeweht wurde. Die Meadows mochten immer noch vieles, was Trump tat. Er hielt sein Versprechen, gegen illegale Einwanderung vorzugehen.

Carter Meadows glaubt, Trumps Fokus auf seine Einwanderungspolitik geht auf Kosten anderer Themen

Aber Carter hatte manchmal das Gefühl, dass Trump sich zu sehr auf die Einwanderung konzentrierte. Jessie hörte Influencern wie Joe Rogan, Theo Von und Tucker Carlson zu, die oft mit Trump übereinstimmten, aber manchmal auch Bedenken äußerten: War es wirklich „America First“, wenn Trump den Iran bombardierte? Warum hatte die Trump-Regierung nicht die vollständigen Epstein-Akten veröffentlicht? Beamte veröffentlichten in diesem Jahr einige Akten, aber Kritiker bezeichneten sie als enttäuschend.

Jessie und Carter saßen eines Tages im Juli im Wohnzimmer, als Jessie auf Facebook einen Verweis auf Trumps neuesten Beitrag auf Truth Social sah. Republikaner und Demokraten drängten gleichermaßen auf mehr Informationen über Epstein, und Trump war wütend. „Ihr neuer Betrug ist das, was wir für immer als Jeffrey-Epstein-Hoax bezeichnen werden, und meine früheren Unterstützer haben diesen ‚Bullshit‘ voll und ganz geglaubt“, schrieb Trump. „Lasst diese Schwächlinge weitermachen und die Arbeit der Demokraten erledigen, denkt nicht einmal daran, über unseren unglaublichen und beispiellosen Erfolg zu sprechen“, fuhr der Präsident fort, „denn ich will ihre Unterstützung nicht mehr!“

„Make America Great Again“ hängt nicht von einem einzigen Mann ab, sagte Jessie Meadows

Jessie wandte sich an ihren Mann. „Das muss eine Fälschung sein“, sagte sie. Sie schauten sich Trumps Beitrag an und stellten fest, dass er echt war. Kurzzeitig schämte sich Carter für seine Stimme. Jessie war wütend. Sie war MAGA, entschied sie, aber MAGA war nicht gleichbedeutend mit Trump. „Make America Great Again“ hänge nicht von einem einzigen Mann ab, sagte sie später „Und wenn er die Bewegung aufgibt, dann können wir ohne ihn weitermachen.“

Jessie und Carter hatten der Regierung schon immer misstraut und glaubten daran, Fragen zu stellen. Jessies Benutzername in einem Discord-Chat mit Freunden war „Rabbit Hole Explorer“. Sie dachte, dass die Epstein-Akten wahrscheinlich peinliche Informationen über reiche und mächtige Menschen enthielten, die darauf bedacht waren, diese geheim zu halten. Als der republikanische Abgeordnete Thomas Massie aus Kentucky diesen Monat einen Antrag stellte, um eine Abstimmung im Repräsentantenhaus über die Freigabe der Akten zu erzwingen, jubelte sie ihm zu.

Sie rief das Büro ihres Kongressabgeordneten, des Republikaners Rick Allen, an und erhielt bald darauf eine allgemeine E-Mail. Trumps Justizministerium habe keine „belastende ‚Kundenliste‘“ gefunden, hieß es in der E-Mail. Dennoch fragte sich Jessie: Warum sollte man nicht alles offenlegen, wenn es nichts zu verbergen gibt? Sie war sich nicht sicher, was sie von einer anzüglichen Notiz halten sollte, die Trump angeblich 2003 in Epsteins Geburtstagsbuch geschrieben hatte, bevor sie sich zerstritten hatten: eine grobe Skizze einer nackten Frau und eine kryptische Botschaft, in der er wünschte, dass „jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein möge”. Beamte des Weißen Hauses sagten, Trump habe die Skizze nicht gezeichnet und die Notiz nicht geschrieben oder unterschrieben.

Trump „hätte sich selbst zum König der Frösche im Sumpf gemacht“, anstatt „den Sumpf trockenzulegen“ sagte Meadows

Carter fand das merkwürdig. „Es ist seltsam“, stimmte Jessie zu, die wieder im Wohnzimmer saß. „Ich weiß allerdings nicht, ob er das überhaupt selbst gemacht hat.“ Jessie glaubte nicht, dass Trump in Epsteins Verbrechen verwickelt war, aber sein Versprechen, „den Sumpf trockenzulegen“, schien ihr weit entfernt. „Es sieht so aus, als wäre er dort hinaufgegangen und hätte sich selbst zum König der Frösche im Sumpf gemacht“, sagte sie.

Sie und Carter hatten auch einige Bedenken hinsichtlich der Kabinettsmitglieder. Sie waren entsetzt über die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk. „WE ARE CHARLIE KIRK“ stand auf Schildern vor ihrem Blumenladen und in der Nachbarschaft. Aber sie waren nicht einverstanden mit den Äußerungen von Generalstaatsanwältin Pam Bondi, die inmitten einer Gegenreaktion auf die Kritik an Kirk sagte, die Regierung solle „Hassreden“ bekämpfen. Bondi ruderte bald zurück.

Jessie ging in die Küche, um einen Auflauf aufzuwärmen – das Gericht, das sie aus Sparsamkeitsgründen so oft essen, dass sich einer ihrer Söhne neulich darüber beschwerte. Jessie legte Wert darauf, ihre Vorbehalte gegenüber Trump nicht mit den Kindern zu teilen, darunter auch ihrem neunjährigen Sohn, den sie letztes Jahr eines Tages aus der Schule genommen hatten, um an einer Trump-Kundgebung teilzunehmen. Sie warteten fünf Stunden, schafften es schließlich nicht hinein und gingen mit einer MAGA-Kappe nach Hause.

„Ich möchte nicht das Bild zerstören, das ein Neunjähriger vom Präsidenten der Vereinigten Staaten hat, indem ich sage, dass ich nicht glücklich darüber bin, dass der Präsident dies und das tut“, sagte Jessie. „Das ist nichts, worüber sich ein Neunjähriger Gedanken machen muss.“

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.