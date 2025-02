Können durch Musk in den USA wirklich Milliarden Dollar eingespart werden?

„Wir sprechen von rund 100 Milliarden Dollar, die wir bereits gefunden haben. Aber im Gespräch sind 500 Milliarden. Es ist verrückt, von welchen Zahlen man hier spricht.“ Das sagte Präsident Donald Trump im Gespräch mit Reportern am 11. Februar. Der Präsident, flankiert von Elon Musk, behauptete, dass dessen US-amerikanische Behörde „Department of Government Efficiency“ DOGE bereits 100 Milliarden an „Verschwendung, Betrug und Missbrauch“ aufgedeckt habe. Er deutete an, dass es sich um bis zu 500 Milliarden Dollar handeln könnte, und „wenn man es genau nimmt, wird es wahrscheinlich fast eine Billion Dollar sein. Es könnten fast eine Billion Dollar sein, die wir finden werden.“ Große Worte – aber was steckt dahinter? Ein Blick auf die Fakten.