Bis auf ihre Foodtrucks nahm ihnen das Feuer alles – jetzt tun sie Gutes damit

Der Tropic Truck hat seinen Stand am Rande des Parkplatzes eines Einkaufszentrums aufgebaut, nur wenige Schritte von einer Versicherungsagentur, einem Friseursalon und anderen Geschäften entfernt. Diese haben noch nicht wieder geöffnet, nachdem Waldbrände vom Eaton Canyon nach Altadena, einer Gemeinde in den Ausläufern der San Gabriel Mountains, vorgedrungen sind. Lauren und Nelson Saravia, die Besitzer des Tropic Trucks, kennen diese Gegend gut. Sie leben seit zehn Jahren in Altadena in einem gemütlichen Haus mit drei Schlafzimmern, einem großen Garten und einem Olivenbaum, auf dem sich wilde Papageien gerne niederlassen.