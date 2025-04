Gegen Korruption und Kleptokratie: US-Justizministerin löst erfolgreiches Ermittlerteam auf

14 Jahre lang hat ein Team des US-Justizministeriums ausländische Kleptokraten untersucht und Hunderte Millionen in Bargeld und Wertgegenständen beschlagnahmt, die von korrupten Politikern veruntreut worden sind. Erhebliche Summen flossen so an die geplünderten Nationen zurück, darunter Nigeria, Kasachstan und, im wohl bekanntesten Fall, Malaysia, das mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar erhielt, die durch einen Investitionsbetrug erbeutet worden waren. Im vergangenen Monat löste Generalstaatsanwältin Pam Bondi das „Kleptocracy Team“ auf.