Mit goldenem Ticket in die USA: Das ist Trumps Version vom "American Dream"

Im Sommer 1970 flog ein junger Dokumentarfilmer namens David Seltzer nach München, um dort sein Glück zu suchen. Seltzer war engagiert worden, um beim Schreiben des Drehbuchs für die Verfilmung von Roald Dahls Roman „Charlie und die Schokoladenfabrik“ aus dem Jahr 1964 zu helfen. Seine Arbeitgeber warfen ihm einen Stapel unfertiger Seiten hin und wiesen ihn an, sich in einem Hotelzimmer sechs Meilen vom Set entfernt an die Arbeit zu machen. Seltzer hatte keine Ahnung, wie man ein Drehbuch schreibt, aber das hielt ihn nicht auf. „Es war meine Eintrittskarte in die Filmindustrie“, sagt er. Die Eintrittskarte ist natürlich ein Schlüsselkonzept in Dahls Geschichte – und in US-Präsident Donald Trumps Einwanderungspolitik.

Es ist der begehrte Pass, den ein mittelloser Zeitungsjunge namens Charlie Bucket in der Folie einer Wonka-Schokolade findet und der ihm den Eintritt in Willy Wonkas Schokoladenfabrik (sowie lebenslang kostenlose Schokolade) gewährt. „Es ist die Verwirklichung einer Chance für einen armen Jungen, für einen Jungen, dessen Familie leidet und der keine Pause bekommt“, sagte er und fügte hinzu: „Was es darstellte, ist das, was sich jeder erhofft: eine Pause.“

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Der heute 85-jährige Seltzer war daher entsetzt, als Präsident Donald Trump letzten Monat eine seiner markenkonformsten Ideen für die amerikanische Einwanderungspolitik weiter vorantrieb: kein goldenes Ticket, sondern eine goldene Karte für reiche Ausländer, die bereit sind, für das Privileg eines Aufenthalts in den USA zu bezahlen. Der Präsident hatte bereits im April mit dem Programm geliebäugelt, indem er Reportern an Bord der Air Force One ein Modell zeigte, auf dem sein Porträt und seine Unterschrift zu sehen waren.

„Für fünf Millionen Dollar könnte das Ihnen gehören“, sagte er. „Es war die erste der Karten. Wissen Sie, was diese Karte ist? Es ist die Goldkarte.“ Am 19. September machte Trump es dann im Oval Office offiziell. Er unterzeichnete eine Durchführungsverordnung zur Einrichtung eines Programms, das Ausländern eine beschleunigte Bearbeitung ihrer Anträge auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den Vereinigten Staaten ermöglicht, wenn sie eine Million Dollar in die Staatskasse einzahlen – zuzüglich einer Prüfungsgebühr von 15.000 Dollar.

Trump plant „Goldkarte“ in den USA für wohlhabende Migranten

Der Vorschlag für die Goldkarte, der laut Einwanderungsexperten die Zustimmung des Kongresses benötigt und möglicherweise auf rechtliche Hindernisse stoßen könnte, kommt zu einer Zeit, in der die Regierung die sprichwörtlichen goldenen Tickets für vom Ausländer, die in Amerika eine Chance suchen, zurückzieht. Trump hat den Zugang zu anderen Migrationswegen, wie dem Flüchtlingsprogramm und anderen vorübergehenden humanitären Schutzmaßnahmen, erheblich eingeschränkt und hart gegen undokumentierte Einwanderer in Städten wie Chicago, Los Angeles und Washington vorgegangen.

Sowohl die Marke Amerika als auch die Marke Trump verschmelzen in dieser symbolischen Geste. Debbie Millman, Vorsitzende des Masterstudiengangs Branding an der School of Visual Arts

Migranten, die das Land „zu Fuß über die Grenze“ betreten, kommen möglicherweise „aus Gefängnissen, Haftanstalten und allem anderen“, sagte der Präsident letzten Monat. „Diese Leute nicht“, fuhr er fort und sprach dabei über die potenziellen Käufer der Goldkarte. „Das sind sehr produktive Menschen.“ Seltzer sagte über die Goldkarte aus seinem Haus in Venice, Kalifornien „Es ist das Gegenteil von Willy Wonka. Wenn Willy Wonka fünf Millionen Dollar für ein Goldticket verlangen würde, wäre dieser Film nie gedreht worden.“

Icon vergrößern Eine „Trump Gold Card“ ist im Oval Office des Weißen Hauses ausgestellt. Foto: Demetrius Freeman, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine „Trump Gold Card“ ist im Oval Office des Weißen Hauses ausgestellt. Foto: Demetrius Freeman, The Washington Post

Programme wie das vom Präsidenten vorgeschlagene sind nicht einzigartig in den Vereinigten Staaten. Ähnliche gibt es beispielsweise in Griechenland, Portugal und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber dieses ist ein neues Regierungsangebot von einem Geschäftsmann, der dafür bekannt ist, alles, was er anfasst, in Trump zu verwandeln. „Sowohl die Marke Amerika als auch die Marke Trump verschmelzen in dieser symbolischen Geste“, sagt Debbie Millman, Vorsitzende des Masterstudiengangs Branding an der School of Visual Arts, die seit Jahren die Ästhetik von Trump analysiert. „Die Goldkarte“, fügte sie hinzu, „stellt Amerika als Luxusprodukt dar, als eine abgeschottete Gemeinschaft von Privilegierten.“

Blick in die 1960er-Jahre: Wie die Goldkarte in den USA an Bedeutung gewann

Amerika liebt seine Goldkarten, und sie stehen fast nie für Wohltätigkeit. Vielmehr symbolisieren sie Status, Zugang, Opulenz und Erfolg. Theatergewerkschaften verliehen sie ihren Mitgliedern in Anerkennung ihrer 50-jährigen Zugehörigkeit zu ihren Ortsverbänden. Vor nicht allzu langer Zeit gab Starbucks sie an treue Kunden aus. (Einige Millennials haben ihre noch immer in der Brieftasche, um damit anzugeben, und reichen sie verwirrten Baristas der Generation Z.)

In New Jersey zeigen verzweifelte Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle möglicherweise ihre Goldkarten, die auf familiäre Verbindungen zu einem Mitglied der Strafverfolgungsbehörden hinweisen können. In der Hoffnung, mit einer Verwarnung davonzukommen. Letztes Jahr kündigte UnitedHealthcare einen „Goldkartenstatus“ an, der es einigen Ärzten ermöglicht, Gesundheitsleistungen schneller als andere zu erbringen.

Die bekannteste Goldkarte kam Ende der 1960er Jahre auf den Markt, als American Express seine erste „Executive Card” herausgab, ein neues Produkt, das an Führungskräfte mit hohem Einkommen vermarktet wurde. „Sobald Sie akzeptiert sind”, hieß es in einer Anzeige für die American Express Goldkarte in einer Zeitschrift, „gehören Sie zu einer Gruppe, deren Finanzen und Bonität zu den besten fünf Prozent des Landes gehören. Zu denen, die ihr Leben in den schwarzen Zahlen verbringen.” Laut Sean Vanatta, Autor des Buches „Plastic Capitalism“, wurden die neuen Karten nicht im Fernsehen, sondern in Hochglanzmagazinen beworben. Geschäftsleute nahmen sie zu ihren hochkarätigen Kundenessen mit und legten sie zu Beginn des Essens auf den Tisch, um zu signalisieren, dass ein Großverdiener anwesend war.

Die Goldkarte als Amerikas Symbol für Luxus und Status

Scott Nimmo gab in den 90er Jahren nicht gerade viel aus, aber er hatte eine Goldkarte: eine First Card der First National Bank of Chicago. Er war damals Anfang 20 und erinnert sich, dass er die Restaurantrechnung für seine älteren Freunde bezahlt hat, nur um die Karte zücken zu können. Er tat dies, bevor der Kellner ihm die Rechnung reichte.

„Ich glaube, ich dachte einfach, wie man so schön sagt, ich hätte es geschafft“, erinnerte sich Nimmo in einem Interview. Die Geste war ein bisschen theatralisch; er sagt, er sei sich nicht einmal sicher, ob er überhaupt Vollzeit gearbeitet habe. Heute ist Nimmo Präsident und Schatzmeister der American Credit Card Collectors Society. Er sagt, er habe Tausende von Kreditkarten in seinem Haus in Tennessee. Darunter 20 bis 30 Goldkarten, die er im Laufe der Zeit von anderen Leuten gekauft hat.

Die goldene AmEx wurde zu einer Ikone. Als sie 1995 den Oscar für ihre Arbeit an „Priscilla – Königin der Wüste“ entgegennahm, erschien Kostümdesignerin Lizzy Gardiner in einem Kleid aus 254 American-Express-Goldkarten, die alle auf ihren Namen ausgestellt waren. „Ich war auf der Suche nach einem amerikanischen Symbol“, sagte Gardiner damals einem Reporter der New York Times. „Eine Coca-Cola-Flasche oder Mickey Mouse wären lächerlich gewesen, alles mit der amerikanischen Flagge wäre beleidigend gewesen, und Cadillac-Radkappen waren einfach zu unbequem.“

Trumps neue Goldkarte: Millioneneintritt in das Amerika seiner Träume

Und dann konnte jeder überall eine Goldkarte bekommen, was bedeutete, dass die Unternehmen Platin-, Saphir- und schwarze Karten erfinden mussten. Dennoch hat sich die Vorstellung von der Goldkarte als Statussymbol gehalten. „HIER IST PRÄSIDENT TRUMP, und ich wollte mich persönlich an Sie wenden, um Ihnen mitzuteilen, dass ich ein prestigeträchtiges Mitgliedschaftsprogramm ins Leben gerufen habe“, lautete eine Spendenbotschaft für die Kampagne des Präsidenten für 2024. „... Bitte spenden Sie mindestens 47 Dollar, und ich werde mein Team beauftragen, Ihnen meine OFFIZIELLE TRUMP-GOLDKARTE direkt nach Hause zu schicken!“

Das war die Goldkarte des Kandidaten Trump, die darauf abzielte, in die Geldbörsen der Spender zu gelangen. Die neue Goldkarte von Präsident Trump – die eine-Millionen-Dollar-Karte für wohlhabende Ausländer – ist Teil eines anderen Fundraising-Plans. Er sagte, die Goldkarte würde „Hunderte von Milliarden Dollar“ für die Bundesregierung einbringen, um Schulden abzubauen, Steuern zu senken und „andere gute Dinge“ zu finanzieren. Die Ankündigung im September umfasste auch eine Goldkarte für Unternehmen im Wert von zwei Millionen Dollar und kündigte eine Platin-Karte an, die in Zukunft entwickelt werden soll und Steuererleichterungen im Wert von fünf Millionen Dollar verspricht.

Sein Handelsminister Howard Lutnick sagte, dass die Goldkarte andere Programme für Personen von „außergewöhnlichem Wert“ für die Vereinigten Staaten ersetzen werde – Elite-Visa, die zuvor an talentierte Künstler, Wissenschaftler, Professoren oder Personen mit höheren Abschlüssen vergeben wurden. (Im Jahr 2001 gewährten die Vereinigten Staaten eines davon dem slowenischen Model Melania Knauss, der zukünftigen First Lady.) „Sie können Ihren außergewöhnlichen Wert für die Vereinigten Staaten von Amerika unter Beweis stellen“, sagte Lutnick in einem Telefonat mit Reportern im September, „indem Sie eine Million Dollar an die Vereinigten Staaten von Amerika spenden.“ Folgender Dialog kam damals zustande:

„Wer ist der erste Käufer?“, fragte ein Reporter Trump im April, nachdem das Modell in der Air Force One vorgestellt worden war.

„Ich“, antwortete Trump, der in New York geboren wurde.

„Wer ist der zweite?“

„Ich weiß es nicht. Aber ich bin der erste Käufer.“

Superreiche aus aller Welt drängen auf die US-„Goldkarte“

David Lesperance, ein in Polen ansässiger Anwalt, der mit sehr vermögenden Kunden arbeitet, sagte, er habe von einigen gehört, die an Trumps Einwanderungs-Goldkarten interessiert seien. „Saudis, Emiratis und Katarer, bahrainische Staatsangehörige, zwei indische Langzeitbewohner der Vereinigten Arabischen Emirate und ein südafrikanischer Kunde. Das sind zehn – und drei chinesische Familien. Das ist in zwei Wochen.“ Alle Interessenten verfügen über mehr als 50 Millionen Dollar an investierbarem Vermögen, sagt er, und viele scheinen an Goldkarten für ihre Kinder interessiert zu sein.

„Meinen Kunden ist es egal, ob sie Trump-Karte, Goldkarte, Platin-Karte, Smaragd-Karte oder R2-D2 heißt“, sagt Lesperance, der in Kanada geboren wurde und einst als Zollbeamter am Detroit-Windsor-Tunnel arbeitete. „Aber Donald Trump, wenn er diese Durchführungsverordnung hat, verkauft er sie nicht nur an meine Kunden, die potenzielle Käufer sind“, fügte er hinzu. „Er verkauft sie an die Vereinigten Staaten.“ Genauer gesagt muss der Präsident sie dem Kongress und den Gerichten verkaufen. Den Gremien, die letztendlich darüber entscheiden könnten, ob dieses Programm rechtlich und politisch zulässig ist.

Zweifel an Trumps Goldkarten – und trotzdem wächst das Interesse

Xiao Wang, CEO und Mitbegründer von Boundless, einem digitalen Unternehmen, das bei Einwanderungsanträgen hilft, sagt, dass die Programme wahrscheinlich vor Gericht angefochten werden und möglicherweise nicht bestehen bleiben. Dennoch hat sich laut Angaben des Unternehmens bereits eine Warteliste mit 150 Personen gebildet, die mehr erfahren möchten, sobald Details bekannt werden. Für Wang, der vor 35 Jahren aus China in die Vereinigten Staaten kam, stehen Trumps Goldkarten für eine andere Sichtweise auf dieses Land. Einwanderer, die über andere Programme kommen, müssen möglicherweise in bestimmten Bereichen arbeiten, an Universitäten studieren oder Arbeitsplätze für amerikanische Staatsbürger schaffen.

Seine Eltern, so sagte er, absolvierten Master- und Doktoratsstudiengänge in Elektrotechnik – „wirklich komplizierte Mathematik, die ich nie richtig verstehen werde.“ Und arbeiteten manchmal für Arbeitgeber, die sie ausnutzten, weil sie nur ein Visum hatten. „Für meine Familie war der Erhalt einer Green Card der Startschuss“, sagte er. Nach Jahren harter Arbeit hatten Wangs Eltern endlich die Freiheit erlangt, in Amerika zu leben, wie es ihnen gefiel. Aber mit der Goldkarte, sagt er, „könnte man dieses Geld bezahlen, in die USA kommen und keinen einzigen Tag in seinem Leben arbeiten“.

Redaktionelle Mitarbeit: Lauren Kaori Gurley

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.