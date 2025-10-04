Icon Menü
Handyverbot an Kentuckys Ballard High School: Schüler entdecken neue Freizeitaktivitäten

Washington Post

„Sie interagieren miteinander und sind nicht online isoliert“ – wie ein Handyverbot Schule verändern kann

An der Ballard High School in Kentucky gilt ein striktes Handyverbot. So wird wieder mehr geredet, gespielt und gelesen. Und auch die Aufmerksamkeit der Kinder und Jugendlichen profitiert.
Von Maggie Penman
    „Bibliotheken sind sichere Orte für Kinder“, sagt Conrad, der sich dafür einsetzt, dass die Bibliothek der Ballard High School gemütlich und einladend ist.
    „Bibliotheken sind sichere Orte für Kinder“, sagt Conrad, der sich dafür einsetzt, dass die Bibliothek der Ballard High School gemütlich und einladend ist. Foto: Thomas Lally, The Washington Post

    Die Cafeteria der Ballard High School ist während der Mittagspause ein lauter Ort. Die Schüler unterhalten sich und lachen, spielen Kartenspiele und gehen in den Innenhof. Freitags haben die Schüler begonnen, Bingo zu spielen. Das ist eine große Veränderung gegenüber den letzten Jahren. „Früher kam man dort herein und alle hatten den Kopf gesenkt“, sagte Schulleiter Jason Neuss. „Sie scrollten nur und interagierten nicht wirklich miteinander.“

