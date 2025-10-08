„Sie interagieren miteinander“ – wie ein Handyverbot Schule verändern kann

Die Cafeteria der Ballard High School ist während der Mittagspause ein lauter Ort. Die Schüler unterhalten sich und lachen, spielen Kartenspiele und gehen in den Innenhof. Freitags haben die Schüler begonnen, Bingo zu spielen. Das ist eine große Veränderung gegenüber den letzten Jahren. „Früher kam man dort herein und alle hatten den Kopf gesenkt“, sagte Schulleiter Jason Neuss. „Sie scrollten nur und interagierten nicht wirklich miteinander.“