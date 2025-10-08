„Sie interagieren miteinander“ – wie ein Handyverbot Schule verändern kann

Die Cafeteria der Ballard High School ist während der Mittagspause ein lauter Ort. Die Schüler unterhalten sich und lachen, spielen Kartenspiele und gehen in den Innenhof. Freitags haben die Schüler begonnen, Bingo zu spielen. Das ist eine große Veränderung gegenüber den letzten Jahren. „Früher kam man dort herein und alle hatten den Kopf gesenkt“, sagte Schulleiter Jason Neuss. „Sie scrollten nur und interagierten nicht wirklich miteinander.“

In diesem Jahr hat die High School in Louisville ein Handyverbot von „Glocke zu Glocke“ eingeführt – das heißt, nicht nur während des Unterrichts, wie es jetzt nach dem Gesetz des Bundesstaates Kentucky vorgeschrieben ist, sondern auch während der Mittagspause und zwischen den Unterrichtsstunden.

Kentucky schließt sich einer wachsenden Zahl von Bundesstaaten, Schulen und Schulbezirken an, die neue Handyverbote eingeführt haben. „Es ist definitiv ein anderes Gefühl“, sagte Neuss. „Es ist schwer, so etwas zu quantifizieren. Aber es fällt auf, wenn man mit Schülern spricht, durch die Flure geht und in die Klassenräume kommt.“

Seit dem Verbot werden wesentlich mehr Bücher ausgeliehen

Leichter zu quantifizieren ist die unmittelbare Auswirkung des Verbots auf die Nutzung der Schulbibliothek durch die Schüler. Im ersten Schulmonat dieses Jahres liehen sich die Schüler 67 Prozent mehr Bücher aus als im gleichen Monat des Vorjahres, wobei im August 2024 533 Bücher und im August 2025 891 Bücher ausgeliehen wurden. Das entspricht einer Schülerzahl von 2.189. „Sogar meine Bibliotheksassistenten, die den Großteil der Ausleihe übernehmen, sagten: ‚Mensch, es gibt eine Menge Kinder, die Bücher ausleihen‘“, sagte Stephanie Conrad, die Bibliothekarin der Schule.

Icon vergrößern Schüler in der Bibliothek der Ballard High School. Foto: Thomas Lally, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schüler in der Bibliothek der Ballard High School. Foto: Thomas Lally, The Washington Post

Conrad war auf den Anstieg der Bibliotheksnutzung vorbereitet, da es ähnliche Phänomene an anderen Schulen gab, die Handyverbote eingeführt hatten. Aber sie sagte, es sei dennoch spannend zu sehen, wie viel die Kinder lesen – und sich mehr mit ihren Mitschülern beschäftigen. „Früher hatten die Kinder in jeder freien Minute ihr Handy in der Hand. Sie waren wie in einem kleinen Handy-Kokon. Sehr still, ohne Interaktion“, sagte Conrad. Und jetzt – „ist es wunderbar. Sie interagieren miteinander und sind nicht online isoliert.“

Seit der Pandemie schienen viele Kinder weniger zu lesen

Conrad ist seit zwei Jahrzehnten Bibliothekarin und hielt es früher für selbstverständlich, dass Kinder lesen und mit ihr über die Bücher sprechen, die sie lieben. Aber insbesondere in den Jahren seit der Pandemie schienen die Kinder nicht mehr so viel zu lesen. „Sie sprachen nicht mit mir über Bücher. Sie sagten nicht mehr Dinge wie: ‚Oh, das ist mein Lieblingsautor. Das ist mein Lieblingsgenre‘“, sagte Conrad. „Jetzt führe ich wieder solche Gespräche mit den Schülern, über Bücher, die ihnen gefallen.“

Sie sagte, dass die Schüler ihr dieses Jahr Dinge sagen wie: „Ich möchte eine Fantasy-Reihe, in der ein Junge die Hauptfigur ist.“ „Es macht mir Spaß, zu sehen, dass das wieder so ist, und einfach wunderbare Gespräche mit den Kindern über Bücher zu führen“, sagte sie. Allerdings sind nicht alle an der Ballard High School Fans der neuen Richtlinie. „Ich war anfangs sehr skeptisch“, sagte Kallie Vickers, eine Schülerin der zehnten Klasse an der Schule.

Abhängigkeit von Bildschirmen ist bei vielen Schülern während der Pandemie gewachsen

Sie räumte ein, dass sie und ihre Klassenkameraden während der Pandemie von Bildschirmen abhängig geworden sind. „Da unsere Gruppe zu dieser Zeit in der vierten bis fünften Klasse war, haben wir nie wirklich gelernt, unsere Emotionen zu regulieren“, sagte die 15-jährige Kallie. Sie sagte, dass die Schüler sich während der Pausen in der Schule auf ihre Handys verlassen haben, um sich abzulenken und zu beruhigen.

„Jetzt, da diese Ablenkung fehlt, habe ich das Gefühl, dass sich ein Großteil dieser Hyperaktivität im Unterricht bemerkbar macht“, sagte sie. Kallie genießt es, sich den ganzen Tag über mehr mit ihren Freunden zu unterhalten, da diese weniger von ihren Handys abgelenkt sind. Aber sie findet, dass es neben der Mittagspause noch eine weitere Möglichkeit geben müsse, um das zu ersetzen, was die Handys den Schülern geboten haben.

Das Handyverbot ist aus vielen verschiedenen Aspekten sinnvoll

„Ich denke, eine Freistunde oder eine Pause wäre gut, damit die Leute ihre Energie loswerden und das Dopamin ersetzen können“, sagte Kallie und bezog sich dabei auf die schnelle Belohnung, die Smartphones dem Gehirn durch Benachrichtigungen und Likes in sozialen Medien bieten. „Ich denke, das würde helfen.“

Icon vergrößern Die Schulbibliothekarin Stephanie Conrad sagte, dass die Kinder wieder mit ihr über Bücher sprechen. Foto: Thomas Lally, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Schulbibliothekarin Stephanie Conrad sagte, dass die Kinder wieder mit ihr über Bücher sprechen. Foto: Thomas Lally, The Washington Post

Es sei eine große Umstellung, sagte Jean Twenge, Professorin für Psychologie an der San Diego State University und Autorin von „10 Rules for Raising Kids in a High-Tech World“ (zehn Regeln für die Erziehung von Kindern in einer hochtechnisierten Welt). „Da ist zum einen die Entwicklungsphase – man ist 15 oder 16 Jahre alt und möchte Vertrauen, Unabhängigkeit und Verantwortung – und zum anderen haben sie, wenn sie ihr Handy in der fünften oder sechsten Klasse bekommen haben, fünf oder sechs Jahre lang daran gewöhnt, ihr Handy während des Schultages zu benutzen. Es wird einige Zeit dauern, sich daran zu gewöhnen“, sagte Twenge.

Twenge befürwortet aus vielen Gründen ein Handyverbot während der gesamten Schulzeit: aus akademischen, sozialen und psychologischen Gründen. Die Testergebnisse sind in den letzten Jahren zurückgegangen, und Twenge weist darauf hin, dass dieser Trend bereits vor der Pandemie begann, etwa zu der Zeit, als Smartphones populär wurden.

Aufmerksamkeitsspanne der Kinder wird durch den Handyentzug trainiert

Soziale Kompetenzen entwickeln sich in der High School noch weiter, und das Gespräch mit Freunden während der Mittagspause ist tatsächlich ein wichtiger Teil dessen, was Kinder lernen, sagte sie. Es gibt zahlreiche Studien zu den positiven Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, wenn man weniger Zeit in sozialen Medien verbringt, und Schulleiter berichten anekdotisch von weniger Drama und weniger Disziplinarproblemen, sobald ein Handyverbot eingeführt wurde.

Icon vergrößern „Wenn Kinder Bücher lesen, haben sie die wunderbare Gelegenheit, die Lebenserfahrungen anderer Menschen kennenzulernen“ sagte Conrad. „Das ist entscheidend für die Entwicklung von Empathie.“ Foto: Thomas Lally, Jefferson County Public Schools Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen „Wenn Kinder Bücher lesen, haben sie die wunderbare Gelegenheit, die Lebenserfahrungen anderer Menschen kennenzulernen“ sagte Conrad. „Das ist entscheidend für die Entwicklung von Empathie.“ Foto: Thomas Lally, Jefferson County Public Schools

Twenge sagte, dass der Dopaminentzug, mit dem Kinder derzeit zu kämpfen haben, Teil des Problems ist. „Man trainiert sein Gehirn, für eine bestimmte Zeit ohne das Handy zu leben. Es ist eine wirklich gute Fähigkeit, zu lernen, sich zu konzentrieren und sich nicht vom Handy ablenken zu lassen“, sagte Twenge. Eine sechs- bis siebenstündige Pause vom Handy während des Schultages helfe den Schülern, ihre Aufmerksamkeitsspanne zu entwickeln und den Zwang zu überwinden, ständig nach dem Handy zu greifen, fügte sie hinzu.

Schulleiter Neuss räumt ein, dass es einige Widerstände gegen die Regelung gegeben habe. Einige Eltern hatten zunächst Sicherheitsbedenken, weil sie ihre Kinder im Notfall nicht erreichen konnten. Neuss argumentierte, dass es sicherer sei, die Kommunikation zu zentralisieren, um sicherzustellen, dass sie klar und genau ist, und Twenge sagte, dass dies durch Forschungsergebnisse bestätigt werde.

Schüler scheinen laut Lehrkräften ohne Handys mehr Spaß zu haben

Neuss sagte, dass die meisten Schüler es immer noch vorziehen würden, ihre Handys während der Mittagspause zu haben, aber aus seiner Sicht scheinen sie ohne Handys mehr Spaß zu haben. „In informellen Gesprächen mit Schülern habe ich den Eindruck gewonnen, dass die meisten von ihnen, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt zugeben, diese Regelung in vielerlei Hinsicht zu schätzen wissen“, sagte Neuss über das Handyverbot während der gesamten Schulzeit. In der Schulbibliothek versucht Conrad, die Art von Anlaufstellen zu schaffen, von denen Kallie gesprochen hat.

Neulich kamen zwei Neuntklässler in die Bibliothek, die sich jeweils ein Buch ausgeliehen hatten – und nun wollten sie tauschen. „Ein Schüler sagte: ‚Ich habe dieses Buch gelesen und jetzt möchte ich, dass er es liest, und ich werde sein Buch lesen‘“, erzählte Conrad. „Sie machten sich nur Gedanken über den Ausleihvorgang für so etwas. Aber als Pädagogin dachte ich mir: Ihr übt Gruppenzwang auf eure Freunde aus, damit sie lesen!“

