Wenn Schüler von Hühnern fürs Leben lernen

An einem sonnigen Morgen in einem kleinen Innenhof der Walt Whitman Middle School in Virginia hält eine 14-Jährige mit violetten sehr kurz geschorenen Haaren ein rundliches Huhn in ihren Armen. „Sie heißt Betsy“, sagt Maicy Nealy, eine Achtklässlerin der Schule in Alexandria, während das Tier in ihrem Schoß langsam die Augen schließt. Als kleines Kind hatte Nealy Angst vor Hühnern. Jetzt verbringt sie nach der Schule Stunden damit, die Eier der fünf Hühner der Schule zu sammeln und den Stall zu säubern. Und obwohl sie sagt, dass sie nie ein Naturkind war, füttert sie sie auch mit Würmern.