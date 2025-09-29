Ist Portland wirklich „vom Krieg verwüstet“, wie Trump behauptet? Das sagen die Einwohner

Das „vom Krieg zerstörte“ Portland erlebte einen für September ungewöhnlich sonnigen Tag. Zur Mittagszeit, wenige Stunden nachdem Präsident Donald Trump angekündigt hatte, Truppen in die Stadt zu schicken, schien jeder ein Foto in den sozialen Medien zu posten – eine lange Schlange vor dem Stand mit selbstgebackenem Brot, noch blühende Kirschbäume, eine Katze an der Leine.
Washington Post
