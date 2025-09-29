Icon Menü
Ist Portland wirklich „vom Krieg verwüstet“? Das sagen die Einwohner

Washington Post

Ist Portland wirklich „vom Krieg verwüstet“, wie Trump behauptet? Das sagen die Einwohner

Laut Präsident Donald Trump sei das Leben in Portland wie „ein Leben in der Hölle“. Die Einwohner reagieren größtenteils verwirrt auf diese Nachricht.
Von Casey Parks
    Das ist Jack Dickinson, der seit März entweder protestiert oder sich für die Rechte von Einwanderern einsetzt.
    Das ist Jack Dickinson, der seit März entweder protestiert oder sich für die Rechte von Einwanderern einsetzt. Foto: Casey Parks, The Washington Post

    Das „vom Krieg zerstörte“ Portland erlebte einen für September ungewöhnlich sonnigen Tag. Zur Mittagszeit, wenige Stunden nachdem Präsident Donald Trump angekündigt hatte, Truppen in die Stadt zu schicken, schien jeder ein Foto in den sozialen Medien zu posten – eine lange Schlange vor dem Stand mit selbstgebackenem Brot, noch blühende Kirschbäume, eine Katze an der Leine.

