Jacqui Heinrich: Fox-News-Moderatorin überrascht mit kritischer Trump-Berichterstattung

Washington Post

Trump-Kritik von Fox News? Moderatorin erstaunt mit schonungsloser Berichterstattung

Jacqui Heinrich ist 36 Jahre alt, erfolgreich – und hat offenbar keine Angst vor Ärger. Denn ihr Bericht über das Gipfeltreffen von Trump und Putin war kritisch. Im Weißen Haus kommt das nicht gut an.
Von Jeremy Barr
    Jacqui Heinrich vor einer Pressekonferenz im Weißen Haus im April.
    Jacqui Heinrich vor einer Pressekonferenz im Weißen Haus im April. Foto: Demetrius Freeman, The Washington Post

    Es war ein brutaler Bericht, der auf MSNBC oder CNN nicht fehl am Platz gewesen wäre. Aber als er am Abend des 15. August auf Fox News ausgestrahlt wurde, sorgte er für großes Aufsehen. „Die Stimmung im Raum war nicht gut“, berichtete Jacqui Heinrich, die als leitende Korrespondentin von Fox News für das Weiße Haus zuständig ist, den Zuschauern kurz nach der gemeinsamen Pressekonferenz von Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska, auf der es um die Ukraine ging und die offenbar wenig gebracht hatte.

    Johann Storr

    Wie ist gerade das Verhältnis Trump zu Putin? Jedenfalls sollte die Dame sich von offenen Fenstern in den oberen Etagen fernhalten!

    |
    Peter Zimmermann

    Ach, Sie meinen er ahmt ihn da auch nach? :-))

