Trump-Kritik von Fox News? Moderatorin erstaunt mit schonungsloser Berichterstattung

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Ach, Sie meinen er ahmt ihn da auch nach? :-))

Wie ist gerade das Verhältnis Trump zu Putin? Jedenfalls sollte die Dame sich von offenen Fenstern in den oberen Etagen fernhalten!

Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Sie haben ein Konto? Hier anmelden