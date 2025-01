Biden hinterlässt Trump ein Erbe, das sich nur schwer revidieren lässt

Präsident Joe Biden beendet seine Amtszeit so, wie er sie begonnen hat: mit einer Reihe von Amtshandlungen, die ihn von seinem Vorgänger und Nachfolger, dem designierten Präsidenten Donald Trump, unterscheiden sollen. Bidens Maßnahmen waren weitreichend und betrafen fast alle Bereiche der Regierung. Laut Regierungsbeamten werden sie wahrscheinlich bis zu seinen letzten Stunden im Amt andauern. Selbst als viele im Weißen Haus ihre Büros aufräumten – sie planten, am Freitagabend auszuziehen – gab es noch in letzter Minute Vorbereitungen für weitere Dekrete.