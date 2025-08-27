Kaliforniens Gouverneur bietet Trump die Stirn – das könnte gefährlich für ihn werden

Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, und seine Anhänger versuchen, Präsident Donald Trump zur zentralen Figur ihrer Herbstkampagne zu machen, um eine günstigere Ausgangslage für die Kongresswahlen im kommenden Jahr zu erreichen. Konkret geht es um einen günstigeren Zuschnitt der Wahlbezirke. Dabei wollen sie die Opposition gegen Trumps Agenda nutzen – es ist aber ein riskanter Test für die Demokraten und für Newsoms politische Zukunft.
Washington Post
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden