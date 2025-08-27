Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Specials Redaktion
Icon Pfeil nach unten
Washington Post
Icon Pfeil nach unten

Kalifornien vs. Trump: Newsom bereitet Sonderwahl vor und geht politische Risiken ein

Washington Post

Kaliforniens Gouverneur bietet Trump die Stirn – das könnte gefährlich für ihn werden

Gavin Newsom arrangiert eine Sonderwahl im Kampf gegen Präsident Trump und die Wahlkreiseinteilung im Kongress. Im November drohen ihm politische Risiken.
Von Patrick Marley, Yvonne Wingett Sanchez und Maeve Reston
    • |
    • |
    • |
    Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom fordert während einer Pressekonferenz in Sacramento einen neuen Weg für die Neueinteilung der Wahlbezirke in Kalifornien.
    Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom fordert während einer Pressekonferenz in Sacramento einen neuen Weg für die Neueinteilung der Wahlbezirke in Kalifornien. Foto: Rich Pedroncelli, dpa/AP

    Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, und seine Anhänger versuchen, Präsident Donald Trump zur zentralen Figur ihrer Herbstkampagne zu machen, um eine günstigere Ausgangslage für die Kongresswahlen im kommenden Jahr zu erreichen. Konkret geht es um einen günstigeren Zuschnitt der Wahlbezirke. Dabei wollen sie die Opposition gegen Trumps Agenda nutzen – es ist aber ein riskanter Test für die Demokraten und für Newsoms politische Zukunft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden