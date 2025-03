Campuspolizei, Demo-Verbot: Columbia University setzt umstrittene Trump-Forderungen um

Universitätsverwaltungen im ganzen Land warnen davor, dass der Fall drastische Folgen für die akademische Unabhängigkeit in den USA haben könnte: Die Trump-Regierung stellte politische Forderungen, drohte, 400 Millionen Dollar an Bundesmitteln zu streichen – und die Columbia University in New York knickte ein. „An den Universitäten im ganzen Land herrscht große Angst vor dem, was kommen wird“, sagte Erwin Chemerinsky, Dekan der juristischen Fakultät der University of California in Berkeley. „Ich denke, es ermutigt die Trump-Regierung, weitere Universitäten auf die gleiche Weise zu verfolgen.“