Ein kleiner New Yorker Weinhändler lehnt sich gegen Trumps Zollpläne auf

Victor Schwartz war gerade dabei, das Abendessen zu kochen – eine Flasche Vermentino war bereits entkorkt –, als er am Mittwochabend die Nachricht erhielt. Ein wenig bekanntes US-Handelsgericht hatte die umfassenden „Liberation Day“-Zölle von Präsident Donald Trump aufgehoben, die in den letzten Wochen weltweit für Schockwellen an den Märkten gesorgt hatten. Und Schwartz‘ kleines Weinimportunternehmen V.O.S. Selections in New York City, stand im Mittelpunkt des Rechtsstreits, der die Pläne des Weißen Hauses gerade durchkreuzt hatte.