„Hey, wir sind nicht gewalttätig“: Frösche, Einhörner und Hühner übernehmen Anti-Trump-Proteste

Ein Frosch mit einer Krone stand neben einem Einhorn, einem Hahn und zwei Hühnern in Washington, D.C. Zwei Haie rannten über eine Brücke, als sie sich auf eine Menschenmenge in Portland zubewegten. Ein Hummer trug ein Schild mit der Aufschrift „No shellfish kings” – „Keine Krustentier-Könige“ in Boston. Diese Menagerie von Figuren und viele mehr tauchten am Samstag unter den riesigen Demonstrantenmengen auf, die sich im ganzen Land und weltweit im Rahmen der „No Kings“-Proteste gegen Präsident Donald Trump versammelt hatten. Es gab aufblasbare Kostüme in allen Formen und Farben – Pandas, Hot Dogs, Weihnachtsmänner und T-Rex-Dinosaurier, um nur einige zu nennen. Dahinter steckt eine ausgeklügelte Strategie.

An den „No Kings“-Protesten in den USA nahmen an diesem Wochenende beinahe sieben Millionen Menschen teil

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Die Kostüme sind zu einem absurden und bleibenden Bild der Proteste gegen die Trump-Regierung in diesem Jahr geworden, da Städte sich gegen seine Abschiebungsmaßnahmen und den Einsatz des Militärs im Inland wehren. Die Kostüme werden zum Teil als Kritik an den Republikanern getragen, die die Ereignisse als „Hass auf Amerika“-Kundgebungen darstellen, und an den Behauptungen der Trump-Regierung, dass blaue Städte wie Chicago und Portland von Kriminalität geplagt seien.

„All diese MAGA-Leute sagen: ‚Diese Städte sind gesetzlos, sie sind gefährlich‘ Es ist, als würde man sich der Absurdität dieser Behauptungen anpassen.“ Mike Nellis, demokratischer Stratege

„Die Albernheit ist der springende Punkt“, sagte Mike Nellis, ein demokratischer Stratege. „All diese MAGA-Leute sagen: ‚Diese Städte sind gesetzlos, sie sind gefährlich‘ Es ist, als würde man sich der Absurdität dieser Behauptungen anpassen.“ Einige gewählte Amtsträger schließen sich dieser Botschaft an. Der demokratische Senator Cory Booker aus New Jersey teilte einen Clip aus „The Daily Show“, in dem Trumps Behauptungen über Gesetzlosigkeit in Portland neben Szenen von tanzenden Demonstranten in Kostümen gezeigt wurden, und schrieb: „Lustig, aber wahr.“

Präsident Trump bezeichnete die friedliche Stadt Portland als „vom Krieg verwüstet“

Der Stadtrat von Portland, Sameer Kanal, sagte in einer Rede am Samstag, dass „wir Hühner und Frösche haben, die die Demokratie verteidigen“. Das Weiße Haus wies diesen Trend zurück. „Es ist beeindruckend, wie diese ‚Demonstranten‘ ständig Wege finden, sich noch dümmer darzustellen“, sagte Sprecherin Abigail Jackson in einer Erklärung.

Kostümierte Demonstranten traten Anfang des Jahres in Portland, Oregon, besonders prominent in Erscheinung. Lokale Aktivisten knüpften an die Gegenkultur-Geschichte der Stadt an, indem sie absichtlich absurde Proteste vor einer Haftanstalt der Einwanderungs- und Zollbehörde inszenierten, obwohl Trump die Stadt als „vom Krieg verwüstet“ bezeichnete.

In Portland protestierten Menschen in Froschkostümen gegen die Politik der US-Einwanderungsbehörde

Ein kürzlich in Portland aufgenommenes Video, das viral ging, zeigte Bundesbeamte, die einen Demonstranten in einem aufblasbaren Froschkostüm mit Pfefferspray besprühten. Auch Menschen in anderen Städten begannen, sich bei Protesten zu verkleiden. Brooks Brown, ein Streamer aus Portland, wurde dazu inspiriert, „Operation Inflation“ mitzugründen, eine Initiative, die Spenden sammelt, um Menschen kostenlose aufblasbare Kostüme für Anti-ICE-Proteste zur Verfügung zu stellen.

„Das durchbricht jede Erzählung: Man kann nicht sagen: ‚Oh, schau mal, das ist Antifa, die Terrororganisation‘“, sagte Brown. Er fügte hinzu, dass die Kostüme dazu beitragen, die Demonstrationen ruhig zu halten und wütende Rhetorik zu verhindern: „Wenn man die aufblasbaren Kostüme hat, fangen alle an zu tanzen, und selbst die Leute, die sehr ernst sind, machen weiter mit dem, was sie tun, sie sind diszipliniert, aber sie sind nicht wütend. Es gibt keine wütende Stimmung hinter ihnen.“

Als Mitbegründer der „Operation Inflation“ versorgte Brooks Brown Demonstranten mit Kostümen

Icon vergrößern Menschen versammeln sich während einer „No Kings“-Demonstration in einem Park am Wasser in Portland. Foto: Jenny Kane, dpa, AP Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Menschen versammeln sich während einer „No Kings“-Demonstration in einem Park am Wasser in Portland. Foto: Jenny Kane, dpa, AP

Brown schätzt, dass in den zehn Tagen seit Gründung der Gruppe „Operation Inflation“ etwa 10.000 Menschen gespendet haben. Für die No-Kings-Demonstration am Samstag in Portland mietete er einen U-Haul-Lkw und verbrachte Tage mit den Vorbereitungen. Alle Kostüme wurden zu ihm nach Hause geliefert. Als die Demonstranten am Lkw ankamen, half Brown ihnen, die Akkus der Kostüme einzuschalten, blies sie auf und schickte sie auf den Weg.

Die beliebtesten Kostüme haben sich geändert. Anfangs waren Frösche beliebt, dann Dackel. Dann Giraffen, nachdem ein Mann, der als Giraffe verkleidet war, verhaftet worden war. „Die Leute sehen das und sind wütend und wollen diese Situation unterstützen“, sagte Brown. „Sie wollen den Machthabern klar machen: Das bin auch ich. Ich stehe hinter dem Dackel, ich stehe hinter der Giraffe, ich stehe hinter der Froscharmee.“

Der republikanische Stratege Terry Sullivan hält den Einsatz aufblasbarer Kostüme für „klug“

Politische Strategen beider Lager sagten, die Kostüme seien ein wirksames Mittel, um gegen die Trump-Regierung zu protestieren. Andy Barr, ein demokratischer Stratege, verglich die Verwendung von aufblasbaren Kostümen mit der Zeit, als ein Mann in einem Delfinkostüm Mitt Romney während der Vorwahlen der Republikaner 2008 folgte und ihn des Meinungswechsels bezichtigte.

„Alles ist so düster und trostlos, dass man durch diese Art von Spaß und Humor mehr Menschen anzieht“ Andy Barr, Demokratischer Stratege

„Alles ist so düster und trostlos, dass man durch diese Art von Spaß und Humor mehr Menschen anzieht“, sagte Barr. Terry Sullivan, ein republikanischer Stratege, sagte, dass der Einsatz von aufblasbaren Kostümen „klug“ sei und „einer Geschichte zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft“. Er sagte weiter: „Wenn man ein visuelles Beispiel geben kann, ist das hilfreich. Man versucht, die Aufmerksamkeit auf die Proteste zu lenken, damit es nicht so aussieht, als handele es sich nur um eine Gruppe wütender Menschen mit lila Haaren, die Steine werfen.“

Icon vergrößern Teilnehmer in Kostümen halten Plakate während einer Demonstration vor der US-Botschaft in London. Foto: Alberto Pezzali, dpa, AP Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Teilnehmer in Kostümen halten Plakate während einer Demonstration vor der US-Botschaft in London. Foto: Alberto Pezzali, dpa, AP

Bruce Cain, Professor für Politikwissenschaft an der Stanford University, sagte, dass zwar immer die Gefahr bestehe, dass ein Kostüm „Leichtfertigkeit und eine partyähnliche Atmosphäre vermitteln kann“, der Einsatz von Kostümen jedoch „dem Image der Demokratischen Partei als gewalttätige Partei“ entgegenwirke.

„Wenn der Präsident das Aufstandsgesetz anwenden will, muss er vor Gericht gehen und ihnen zeigen: ‚Hier gibt es Gewalt‘“

Cain fügte hinzu, dass Trumps Darstellung von Städten als gewalttätig ein „sehr wichtiges Konzept“ sei, da er versuche, seine Exekutivgewalt auszuweiten und Notstandsbefugnisse geltend zu machen. Trump hat wiederholt angedeutet, dass er sich auf das Aufstandsgesetz berufen könnte, das es dem Präsidenten erlaubt, im Ausland für den Kampfeinsatz ausgebildete Streitkräfte oder föderalisierte Nationalgardisten einzusetzen, um eine „Rebellion“ zu unterdrücken.

„Wenn der Präsident das Aufstandsgesetz anwenden will, muss er vor Gericht gehen und ihnen zeigen: ‚Hier gibt es Gewalt‘“, sagte Cain. „Meiner Meinung nach würde man, wenn man einen Kampf beginnen will, nicht wie Mickey Mouse aussehen wollen.“ In Portland, wo Trump die Nationalgarde entsenden will, nehmen an den Protesten tagsüber meist einheimische Aktivisten teil, aber nachts kommt es manchmal zu gewalttätigen Ausschreitungen.

Ein Demonstrant im Bananenkostüm sagte: „Wir sind friedliebende, freundliche Amerikaner aus der Nachbarschaft.‘“

In Washington stand Jonathan Matias, 45, am Samstag in einem leuchtend gelben Bananenkostüm mit der Menge auf der Pennsylvania Avenue und hielt ein Plakat mit der Aufschrift „Amerika ist KEINE Bananenrepublik“ hoch. Matias sagte, sein Outfit sei „eine großartige Möglichkeit, um zu sagen: ‚Hey, wir sind nicht gewalttätig. Wir sind keine einheimischen Terroristen. Wir sind nicht pro-Hamas, all die Dinge, die Sie sagen. Wir sind friedliebende, freundliche Amerikaner aus der Nachbarschaft.‘“

Redaktionelle Mitarbeit: Casey Parks, Juan Benn Jr.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.