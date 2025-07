Krieg der US-Präsidenten: Die Spannungen zwischen Trump und seinen Vorgängern nehmen zu

Was vor sechs Monaten als eine Reihe kleinerer Auseinandersetzungen zwischen dem amtierenden und dem ehemaligen Präsidenten begann, hat sich zu einem anhaltenden Konflikt entwickelt. Barack Obama sagt, Präsident Donald Trump habe eine „schwache Bindung an die Demokratie“. Bill Clinton meint, die Menschen sollten „besorgt“ sein über Trumps Bereitschaft, Gerichte zu ignorieren. George W. Bush kritisiert indirekt dessen Abbau von Hilfsprogrammen für das Ausland. Derartige Auseinandersetzungen hat es in der Geschichte noch nicht gegeben – und die Spannungen nehmen noch zu.