Trumps US-Regierung stellt nach Massenkündigungen 24.000 Mitarbeiter wieder ein

Die Trump-Regierung setzt sich dafür ein, mindestens 24.000 Bundesmitarbeiter auf Probe wieder einzustellen. Diese waren im Zuge der Bemühungen des Präsidenten, die Regierung zu verkleinern, entlassen worden. Das geht aus den Akten eines von zwei Fällen hervor, in denen ein Bundesrichter die Kündigungen für rechtswidrig erklärte. Die am Montagabend beim Bundesgericht in Maryland eingereichten Unterlagen betreffen 18 Behörden. Sie bieten die bislang umfassendste Auflistung der Entlassungen der letzten Monate. Die Regierung hatte dazu wiederholt keine Angaben gemacht.