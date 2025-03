Ihr Haus stand zu nah an einer „weißen“ Schule – dann wurde die Familie enteignet

Jocelind Julien steht in einem bewaldeten Park in einem vornehmen Teil des Stadtteils Chevy Chase in Washington, D.C. In der Nähe spielen Kinder, zwei Männer führen Golden Retriever an ihr vorbei. „Hier stand das Haus meiner Familie“, sagt Julien mit Blick auf den Hügel. Ihre Familie besaß eineinhalb Hektar Land und ein Haus an der Broad Branch Road im Nordwesten Washingtons. An der Stelle, an der es einst stand, befindet sich heute ein Basketballplatz. Das Grundstück wurde der Familie 1931 von der D.C. Commission der Bundesregierung weggenommen. Weil sie schwarz waren.