Maximaler Gewinn oder Wohl der Menschen? Musk privatisiert „alles, was möglich ist“

Postzustellung. Immobilien. Auslandshilfe. Die Trump-Regierung ist dabei, eine Vielzahl von Regierungsfunktionen und -vermögen zu privatisieren – ein lange gehegtes Ziel der Republikaner, das durch Elon Musk vorangetrieben wird. Der radikale Ansatz von Musks US-amerikanischem DOGE-Dienst ebnet den Weg für eine neue Verlagerung in den Privatsektor. Der Milliardär reduziert die Größe und Macht der Bundesbürokratie in einem Praxistest der konservativen Theorie – eine Version davon ist auch im Silicon Valley weit verbreitet –, dass Unternehmen besser als die Regierung darin sind, Geld zu sparen und auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Beispiele dafür tauchen überall in Washington und in Vorschlägen von Donald Trumps Anhängern auf, obwohl die Pläne sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und in einigen Fällen bereits auf Widerstand gestoßen sind.