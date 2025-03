Nach Meta-Kehrtwende drohen Instagram und Facebook Millionen an Hass-Posts

Was kommt nach Mark Zuckerbergs Kehrtwende in Bezug auf „freie Meinungsäußerung“ auf die Milliarden von Nutzerinnen und Nutzern von Facebook und Instagram zu? Offenbar einiges, wie eine Studie zeigt. Sie könnten nun jedes Jahr etwa 277 Millionen mehr Hasskommentaren und anderen schädlichen Inhalten begegnen. So lautet eine Schätzung des Center for Countering Digital Hate (CCDH), einer gemeinnützigen Organisation, die Social-Media-Unternehmen und ihre Moderationspraktiken analysiert. Im vergangenen Monat kündigte Meta umfassende Änderungen der Community-Richtlinien an. Auch automatisierte Filter sollen wegfallen - mit gravierenden Folgen.