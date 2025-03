Sie bietet Trump erfolgreich die Stirn: Was macht Mexikos Präsidentin anders?

Zehntausende Mexikaner strömten am Sonntag auf den wichtigsten Platz des Landes, um Präsidentin Claudia Sheinbaum zuzujubeln. Sie hatte eine der größten Herausforderungen der Weltpolitik gemeistert: Verhandlungen mit Donald Trump. Der US-Präsident gab am Donnerstag seine Pläne „aus Respekt gegenüber Präsidentin Sheinbaum“ auf, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle mexikanischen und kanadischen Produkte zu erheben, wie er sagte. Es war das zweite Mal innerhalb von zwei Monaten, dass die mexikanische Staatschefin eine Aufschiebung für die Verhängung der Strafzölle erreichte. Wie hat sie das geschafft?