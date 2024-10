Michelle Obama appelliert an Männer: „Wir sind mehr als nur Gebärmaschinen“

Die ehemalige First Lady Michelle Obama wandte sich am Samstag mit einem leidenschaftlichen Appell an die Wähler, insbesondere an die Männer, und wies auf die Risiken hin, die der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump für die Gesundheit der Frauen birgt. Sie warnte, dass bei dieser Wahl das Leben junger und alter Menschen auf dem Spiel steht. „Ich bitte Sie alle aus tiefstem Herzen, unser Leben ernst zu nehmen“, sagte sie. „Bitte legen Sie unser Leben nicht in die Hände von Politikern, meist Männern, die keine Ahnung haben, was wir durchmachen.“