Künstliche Intelligenz kümmert sich um die Schulaufsicht: Im Bezirk Loudoun County in Virginia werden hunderte Überwachungskameras künftig von einem KI-System ausgelesen, das in Echtzeit Waffen, Gewalt und Mobbing erkennen soll. Was wie Science-Fiction klingt, wird bereits in den kommenden Monaten Realität – mit der Technologie des US-amerikanischen Unternehmens VOLT AI.