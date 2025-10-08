Nach Amoklauf: Mormonen sammeln 200.000 Dollar Spenden – für Familie des Täters

Vier Tote, acht Verletzte. Als Thomas Jacob Sanford Ende September schwer bewaffnet einen Gottesdienst in Michigan überfiel, war das Entsetzen grenzenlos. Mitglieder der mormonischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (auch bekannt als HLT) starteten sofort Spendenaktionen. Das Bemerkenswerte daran: Sie sammelten auch für Sanfords Familie. Fast 200.000 Dollar kamen zusammen – von mehr als 5.000 Menschen. Welche Motivation steckt dahinter?