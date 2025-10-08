Icon Menü
Mormonen zeigen Mitgefühl: Spendenaktion für Opfer und Familie des Amokläufers nach Amoklauf

Washington Post

Nach Amoklauf: Mormonen sammeln 200.000 Dollar Spenden – für Familie des Täters

„Groll zu hegen ist wie glühende Kohlen festzuhalten“: Nach einer Schießerei mit vier Toten sammelte eine Kirche in den USA Spenden. Auch die Familie des Täters wird unterstützt.
Von Maggie Penman
    Ersten Informationen zufolge rammte ein Mann mit seinem Auto das Kirchengebäude, schoss auf Anwesende und legte einen Brand.
    Ersten Informationen zufolge rammte ein Mann mit seinem Auto das Kirchengebäude, schoss auf Anwesende und legte einen Brand.

    Vier Tote, acht Verletzte. Als Thomas Jacob Sanford Ende September schwer bewaffnet einen Gottesdienst in Michigan überfiel, war das Entsetzen grenzenlos. Mitglieder der mormonischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (auch bekannt als HLT) starteten sofort Spendenaktionen. Das Bemerkenswerte daran: Sie sammelten auch für Sanfords Familie. Fast 200.000 Dollar kamen zusammen – von mehr als 5.000 Menschen. Welche Motivation steckt dahinter?

