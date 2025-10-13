Nach Amoklauf: Mormonen sammeln 200.000 Dollar Spenden – für Familie des Täters

Vier Tote, acht Verletzte. Als Thomas Jacob Sanford Ende September schwer bewaffnet einen Gottesdienst in Michigan überfiel, war das Entsetzen grenzenlos. Mitglieder der mormonischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (auch bekannt als HLT) starteten sofort Spendenaktionen. Das Bemerkenswerte daran: Sie sammelten auch für Sanfords Familie. Fast 200.000 Dollar kamen zusammen – von mehr als 5.000 Menschen. Welche Motivation steckt dahinter?

Laut der Polizei von Michigan setzte der bewaffnete Sanford die Kirche in Brand, bevor er getötet wurde

„Sanford hinterlässt eine Frau und Kinder, die trauern müssen. Sie werden sich aufgrund der schrecklichen Ereignisse dieser Woche mit finanziellen Schwierigkeiten und psychischen Traumata konfrontiert sehen“, heißt es auf der GiveSendGo-Seite, die am Dienstag von Dave Butler ins Leben gerufen wurde, einem Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, der angibt, keine Verbindung zu den Sanfords oder zu Grand Blanc, dem Ort des Anschlags, zu haben.

„Wie sich herausstellt, stimmen mir Tausende Menschen zu.“ Dave Butler, Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

„Der Jakobusbrief sagt, dass wir uns um Witwen und Waisen kümmern sollen“, erklärte Butler gegenüber der Washington Post. „Ich wollte sicherstellen, dass wir uns um sie kümmern. Wie sich herausstellt, stimmen mir Tausende Menschen zu.“ Einige der Spenden sind anonym, aber viele der Spender identifizieren sich als Heilige der Letzten Tage.

Tausende Mitglieder der HLT-Kirche zeigen tiefes Mitgefühl mit der Familie von Sanford

In einem der Kommentare heißt es: „Ich hoffe, dies hilft Ihnen in dieser unglaublich schwierigen und verwirrenden Zeit.“ In einem anderen: „Ich wünsche Ihnen Kraft, Hoffnung, Trost und Heilung. Mit der Zeit. Sie werden geliebt.“ Nach Angaben der Polizei rammte Sanford, ein 40-jähriger Veteran des Irakkriegs, mit seinem Pickup-Truck die Kapelle und eröffnete dann das Feuer, während in dem überfüllten Gotteshaus gerade ein Gottesdienst stattfand. Anschließend setzte Sanford die Kapelle in Brand, hieß es. Er wurde bei einer Schießerei mit zwei Polizisten getötet.

Icon vergrößern Das Gebäude der Mormonen-Kirche in Grand Blanc, Michigan, wurde durch das vom Schützen gelegte Feuer weitgehend zerstört. Foto: Lukas Katilius, The Flint Journal, AP, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Gebäude der Mormonen-Kirche in Grand Blanc, Michigan, wurde durch das vom Schützen gelegte Feuer weitgehend zerstört. Foto: Lukas Katilius, The Flint Journal, AP, dpa

Laut langjährigen Freunden hegte Sanford Hass gegen die HLT-Kirche. Er sagte einem Fremden, der wenige Tage vor dem Angriff an seiner Tür erschien, dass die Heiligen der Letzten Tage der „Antichrist“ seien. Sanford begann bereits vor Jahren, diese Ansichten zu äußern, nachdem er aus Utah zurückgekehrt war, wo er sich von seiner Freundin getrennt hatte. Sie war Mitglied dieser Glaubensgemeinschaft, sagten zwei Freunde aus seiner Kindheit. Sanford war nach seinem Ausscheiden aus dem Marinekorps nach Utah gezogen und erzählte seinen Freunden, dass er süchtig nach Methamphetamin geworden sei.

Der Sohn des Attentäters leidet an einer seltenen Erkrankung

Laut Facebook-Posts seiner Familie leidet Sanfords Sohn an einer seltenen Erkrankung von angeborenem Hyperinsulinismus. Butler erwähnte dies auf seiner GiveSendGo-Seite, und viele der Kommentatoren, die spendeten, erwähnten es ebenfalls. „Ich kann mir nicht vorstellen, welchen Kummer und welchen emotionalen Schmerz Sie durchleben müssen. Halten Sie den Kleinen fest. Durch Christus können alle wahre Heilung finden. Ich werde weiterhin für Sie beten“, schrieb ein Spender.

Eine weitere Spende von einer „HLT-Mama“ war mit dem Kommentar versehen: „Mein Herz trauert mit Ihnen um Ihren Verlust und um Ihr krankes Kind.“ Eine Spende in Höhe von 250 Dollar war mit dem Kommentar versehen: „Wir sind HLT. Ihr Verlust tut uns leid. Möge Gott Sie und Ihren Sohn segnen und über Sie wachen.“

„Unsere Familie trauert gerade so sehr, dass ich keine Worte finden kann, um unsere Dankbarkeit auszudrücken“ Vater von Sanford

Sanfords Vater sagte in einer SMS, dass er für die Spendenaktion dankbar sei. „Unsere Familie trauert gerade so sehr, dass ich keine Worte finden kann, um unsere Dankbarkeit auszudrücken, aber irgendwann wird der richtige Zeitpunkt kommen. Vielen Dank.“ Dan McClellan, Religionswissenschaftler und Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, sagte, dass „radikale Zeichen der Vergebung“ in der Gemeinde üblich sind.

Ihren Feinden zu vergeben, stehe in den Botschaften der HLT-Kirche immer im Vordergrund

„Es ist ein Ideal innerhalb der HLT-Gemeinde, das recht häufig zur Sprache kommt, nicht zuletzt, weil die Heiligen der Letzten Tage in ihrer Geschichte oft ausgegrenzt und verfolgt wurden“, sagte er. „Und sie grenzen andere selbst ziemlich stark aus und verfolgen sie, aber Feinden zu vergeben ist etwas, das in den Botschaften der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage immer im Vordergrund steht.“

„Groll zu hegen ist wie eine glühende Kohle festzuhalten, um sie auf jemand anderen zu werfen. Und das tut dir selbst mehr weh als dem anderen“, fügte McClellan hinzu. „Ich denke, Vergebung ist ein Weg, das abzulegen.“ Butler, der die Spendenaktion ins Leben gerufen hat, betonte, dass dies nicht nur für die Heiligen der Letzten Tage gilt. Er sagte, dass dies für alle Glaubensrichtungen gilt und dass auch Nichtgläubige spenden.

David Butler hält die erfolgreiche Spendenaktion und das Mitgefühl der Spender für ein Zeichen von Menschlichkeit

„Ich würde gerne sagen, dass wir außergewöhnlich sind“, sagte Butler. „Unsere Lehren sind die gleichen wie die aller anderen. Seid gut zu den Armen und Unterdrückten. Helft denen, die zu Boden gegangen sind.“ Butler sagte, seine Rolle sei gering. „Die Einrichtung von GiveSendGo dauerte etwa drei Minuten“, sagte er. „Ich habe nur darauf hingewiesen, dass es hier eine weitere Familie gibt, die ihren Vater verloren hat. Und dass sie zusätzlich zu der daraus resultierenden wirtschaftlichen Not auch noch unter einem besonderen Schuldtrauma leiden. Und ich glaube nicht, dass sie schuldig sind.“

Butler sagte, die Tausenden von Spenden seien ein Beweis dafür, dass Menschen auch dann mitfühlend sein können, wenn sie selbst leiden. „Meine über 4.000 Follower sind nicht alle Mormonen“, sagte Butler. „Die Mormonen haben das getan, ja. Und wir haben es in der Gemeinde zusammen mit anderen Menschen getan. Darunter, glaube ich, auch einige Ungläubige. Ich denke also, dass es hier auch eine Geschichte gibt, die eine menschliche Geschichte ist.“

