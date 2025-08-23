Icon Menü
Neue politische Feinde: Trump-Regierung geht rigoros gegen vermeintliche Gegner vor

Die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes entzieht 37 Regierungsbeamten die Sicherheitsfreigabe. Eine weitere Grenzüberschreitung? Was dahinter steckt und warum von Vergeltung die Rede ist.
Von Greg Miller, Ellen Nakashima und Warren P. Strobel
    Die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Tulsi Gabbard, setzt die Säuberungsaktion der Trump-Regierung fort und entzog 37 Beamten die Sicherheitsfreigabe.
    Die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Tulsi Gabbard, setzt die Säuberungsaktion der Trump-Regierung fort und entzog 37 Beamten die Sicherheitsfreigabe. Foto: Alex Brandon, dpa/AP

    Wer bei Donald Trump in Ungnade gefallen ist, hat derzeit Grund zur Unruhe: Am Freitag wurde das Haus von Trumps ehemaligem Sicherheitsberater John Bolton durchsucht. Zufall? Daran glaubt in Washington wohl niemand. Schon Anfang der Woche startete die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Tulsi Gabbard, einen neuen Schlag gegen nationale Sicherheitsbeamte, die der US-Präsident als politische Feinde betrachtet. Tulsi gab bekannt, dass sie 37 Personen, darunter mindestens drei derzeit amtierenden US-Geheimdienstmitarbeitern, die Sicherheitsfreigabe entzogen habe.

