Obama über Trump: „Besorgt, wenn sich Opa so verhalten würde“

Der frühere US-Präsident Barack Obama steigt jetzt verstärkt in den Wahlkampf zur Unterstützung von Vizepräsidentin Kamala Harris ein. Und er verschärft dabei seine Kritik an Donald Trump. Bei einer Kundgebung am Freitag bezeichnete er den republikanischen Kandidaten als einen Scharlatan, dem es an geistiger Fitness mangelt, um die Nation zu führen. Obama setzte auf eine Strategie des vernichtenden Spotts.