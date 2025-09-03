Wie palästinensisch-stämmige Amerikaner über WhatsApp versuchen, Lebensmittel für Gaza zu organisieren

In Gaza herrscht der Hunger. Darum haben sich Hunderte palästinensischstämmige Amerikaner in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen, um verzweifelte Appelle für ihre Verwandten und Freunde in dem Gebiet zu starten. Viele der Menschen sitzen in Gaza fest und hungern. „Jeden zweiten Tag sagt jemand: ‚Wir haben zehn Familien in dieser Nachbarschaft. Kann jemand etwas zu essen für sie besorgen?‘“, berichtet Hani Almadhoun.