Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Specials Redaktion
Icon Pfeil nach unten
Washington Post
Icon Pfeil nach unten

Palästinenser in den USA organisieren über WhatsApp lebensrettende Hilfe für Gaza

Washington Post

Wie palästinensisch-stämmige Amerikaner über WhatsApp versuchen, Lebensmittel für Gaza zu organisieren

Hani Almadhoun hat Freunde und Verwandte in Gaza, wo der Hunger herrscht. Von den USA versucht er, Angst und Wut in etwas Konstruktives zu verwandeln – etwa die Gaza Soup Kitchen.
Von Yasmeen Abutaleb
    • |
    • |
    • |
    Almadhoun überprüft am 17. Juli über WhatsApp die Lage in Gaza.
    Almadhoun überprüft am 17. Juli über WhatsApp die Lage in Gaza. Foto: Maxine Wallace, The Washington Post

    In Gaza herrscht der Hunger. Darum haben sich Hunderte palästinensischstämmige Amerikaner in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen, um verzweifelte Appelle für ihre Verwandten und Freunde in dem Gebiet zu starten. Viele der Menschen sitzen in Gaza fest und hungern. „Jeden zweiten Tag sagt jemand: ‚Wir haben zehn Familien in dieser Nachbarschaft. Kann jemand etwas zu essen für sie besorgen?‘“, berichtet Hani Almadhoun.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden