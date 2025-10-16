Heftiger Schlagabtausch: Pam Bondi attackiert US-Demokraten

Bei einer Anhörung im US-Senat geriet Justizministerin Pam Bondi am Dienstag heftig mit den Demokraten aneinander. Sie wies den Vorwurf zurück, das Justizministerium missbraucht zu haben, um Verbündete von Präsident Donald Trump zu schützen und politische Gegner zu verfolgen. Stattdessen warf Bondi der früheren Biden-Regierung vor, die Behörde selbst politisiert zu haben. Sie betonte, sie habe in ihren acht Monaten im Amt die Bundesstrafverfolgung wieder stärker auf illegale Einwanderung und Gewaltverbrechen ausgerichtet. Was als routinemäßige Anhörung begann, entwickelte sich zu einem Schlagabtausch über die Zukunft einer Behörde, deren Glaubwürdigkeit zunehmend auf dem Spiel steht.

US-Justizministerin Pam Bondi steht in der Kritik

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Sie wich wiederholt Fragen zu drängenden Themen aus – wie beispielsweise der Entscheidung des Ministeriums, den ehemaligen FBI-Direktor James B. Comey strafrechtlich zu verfolgen, der Überprüfung der Akten zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und einer inzwischen eingestellten FBI-Untersuchung wegen Bestechung gegen Trumps Grenzbeauftragten Tom Homan.

Und immer wieder, während des fast fünfstündigen Austauschs, griff sie die Demokraten im Ausschuss an und antwortete auf ihre Fragen mit persönlichen Attacken. „Stellen Sie niemals meine Integrität infrage“, antwortete Bondi auf Fragen, ob sie Trump unangemessen Einfluss auf die Entscheidungen des Ministeriums nehmen ließ. „Ich habe mich an alle ethischen Standards gehalten. Stellen Sie meine Fähigkeit, als Generalstaatsanwältin fair und unparteiisch zu sein, nicht infrage.“

Die Anhörung am Dienstag, Bondis erster Auftritt vor dem Justizausschuss seit ihrer Anhörung im Januar, fand zu einem kontroversen Zeitpunkt statt. In den acht Monaten an der Spitze des Justizministeriums wurden Dutzende erfahrene Staatsanwälte und Bundesbeamte entlassen, zum Rücktritt gezwungen oder haben selbst gekündigt. Sie hat wegen ihrer Entscheidung, den Kurs umzukehren und Dokumente im Zusammenhang mit den Ermittlungen des Ministeriums gegen Epstein zurückzuhalten, anhaltenden Gegenwind von der rechten Seite erfahren.

Demokraten werfen US-Justziministerin Bondi politische Parteinahme vor

Und die Demokraten haben sie für ihre Entscheidung angegriffen, die traditionelle Arbeit des Justizministeriums – wie die Durchsetzung von Gesetzen gegen Korruption im öffentlichen Dienst, für Bürgerrechte und nationale Sicherheit – zugunsten des Einsatzes von Ressourcen zur Förderung der politischen Ziele von Trump in den Hintergrund zu rücken.

Icon vergrößern Senator Chuck Grassley (Republikaner aus Iowa) befragt Bondi während der Anhörung am Dienstag. Foto: Demetrius Freeman, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Senator Chuck Grassley (Republikaner aus Iowa) befragt Bondi während der Anhörung am Dienstag. Foto: Demetrius Freeman, The Washington Post

Bondis kämpferische Wortgefechte, die von Regierungsbeamten in Echtzeit in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, schienen darauf ausgerichtet zu sein, einen Präsidenten anzusprechen, der bei seinen Kabinettsmitgliedern seit jeher parteipolitische Kampfeslust schätzt. Sie könnten auch der Kritik entgegenwirken, die Bondi von einigen Teilen der Trump-Anhängerschaft erhalten hat, die sie aufgefordert haben, seine vermeintlichen Feinde aggressiver zu bekämpfen.

Bondi attackiert demokratische Senatoren mit scharfen Vorwürfen

Bondi griff mehrere demokratische Senatoren direkt an: Richard Blumenthal aus Connecticut warf sie vor, seine Militärkarriere falsch dargestellt zu haben, um Wählerstimmen zu gewinnen. Mazie Hirono aus Hawaii beschuldigte sie, die Antifa zu unterstützen. Und Sheldon Whitehouse aus Rhode Island soll laut Bondi Wahlkampfspenden von einem Spender mit Verbindungen zu Jeffrey Epstein angenommen haben – ein Vorwurf, den Whitehouse später zurückwies.

Als Senator Dick Durbin, ein Demokrat aus Illinois, fragte, ob Trump sie vor dem Einsatz der Nationalgarde in Chicago, der Stadt, die Durbin vertritt, konsultiert habe, wies sie ihn wütend zurück. „Ich wünschte, Sie würden Chicago genauso lieben, wie Sie Präsident Trump hassen“, gab Bondi zurück. „Wenn Sie Ihre Bürger nicht schützen, wird Präsident Trump es tun.“

„Ministerium für Rache und Korruption“ –Demokraten sind über Bondi und Trump entsetzt

Die Demokraten zeigten sich besorgt über den aus ihrer Sicht zunehmenden Vertrauensverlust des Justizministeriums und Bondis Bereitschaft, dem wachsenden Einfluss von Donald Trump nachzugeben. Kritisch verwiesen sie auf seine jüngste Forderung, schnell gegen Personen vorzugehen, die er als politische Gegner betrachte – etwa den früheren FBI-Direktor James Comey. Ein derartiges Maß an Einflussnahme durch das Weiße Haus würde, so der führende Demokrat im Ausschuss, Dick Durbin, „sogar Präsident Nixon zurückschrecken lassen“.

Hirono brachte ihre Besorgnis noch deutlicher zum Ausdruck. „Was einst das Justizministerium war, ist nun zum Ministerium für Rache und Korruption geworden“, sagte sie. „Anstatt Fälle ohne Furcht oder Bevorzugung zu verfolgen, versucht dieses Justizministerium, die Freunde des Präsidenten zu begünstigen und seinen angeblichen Feinden Angst einzujagen.“

In dieser Woche soll der frühere FBI-Direktor James Comey erstmals vor einem Bundesgericht erscheinen. Ihm wird vorgeworfen, den Kongress belogen zu haben – ein Vorwurf, den er bestreitet. Dennoch brachte das Justizministerium die Anklage voran, obwohl erfahrene Staatsanwälte, darunter der frühere US-Staatsanwalt Erik S. Siebert aus Virginia, zuvor gewarnt hatten, es gebe nicht genug Beweise für ein Verfahren.

Konflikt um Comey-Anklage: Bondi weicht Fragen zu Trumps Einfluss aus

Auf die Frage nach ihrer Rolle in dieser Untersuchung und der Entscheidung der Regierung, Siebert zu entlassen, um Platz für einen neuen Beamten zu schaffen, der bereit ist, eine Strafverfolgung zu betreiben, weigerte sich Bondi zu antworten. Sie erklärte, sie könne keine laufenden Strafverfahren diskutieren.

Die demokratische Senatorin Amy Klobuchar aus Minnesota wollte von Bondi wissen, ob sie einen Social-Media-Beitrag von Donald Trump – veröffentlicht wenige Tage vor der Anklage gegen Comey – als unzulässige Einflussnahme werte. In dem Beitrag hatte Trump das Justizministerium aufgefordert, rasch zu handeln und ein Verfahren gegen den ehemaligen FBI-Direktor einzuleiten. Bondi wies den Vorwurf zurück: „Präsident Trump ist der transparenteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten“, sagte sie. „Ich glaube nicht, dass er etwas gesagt hat, was er nicht schon seit Jahren sagt.“

Ausweichende Antworten: Bondi will sich zu Trump-Fragen nicht äußern

Die Generalstaatsanwältin fügte hinzu: „Comey wurde im Eastern District of Virginia angeklagt, und zwar, wie ich betonen möchte, von einer der liberalsten Grand Juries des Landes.“ Bondi wich Fragen zu einer Reihe anderer Themen aus, darunter, ob sie den Fall Comey mit Trump besprochen habe, ob sie konsultiert worden sei, bevor der Präsident Bundesbeamte und Truppen der Nationalgarde in demokratische Städte wie Washington und Chicago entsandt habe, und ob sie der Meinung sei, dass es eine rechtliche Grundlage für die jüngsten Militärschläge gegen Boote gebe, die laut Regierungsbeamten im Drogenhandel tätig waren.

Icon vergrößern Bondi schien die Gelegenheit zu genießen, sich öffentlich mit ihren Kritikern auseinanderzusetzen. Foto: Demetrius Freeman, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bondi schien die Gelegenheit zu genießen, sich öffentlich mit ihren Kritikern auseinanderzusetzen. Foto: Demetrius Freeman, The Washington Post

Republikaner, darunter der Vorsitzende des Justizausschusses, Senator Chuck Grassley aus Iowa, lobten Bondis Führungsstärke als notwendige Korrekturmaßnahme nach Jahren, die er als politisierte Entscheidungsfindung unter der Biden-Regierung kritisiert hatte. Grassley veröffentlichte am Montag Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass das FBI unter Biden die Telefonaufzeichnungen mehrerer republikanischer Abgeordneter – darunter einige Mitglieder des Justizausschusses wie die republikanischen Senatoren Lindsey Graham (South Carolina) und Josh Hawley (Missouri) – im Rahmen seiner Ermittlungen zu Trumps angeblichen Bemühungen, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen, analysiert hatte.

Empörung über angeblichen Machtmissbrauch von Sonderermittler Smith

Diese Aufzeichnungen wurden im Rahmen einer Untersuchung durch eine Grand Jury unter der Leitung von Sonderermittler Jack Smith beschafft und enthielten nur die von den Abgeordneten angerufenen Nummern und die Dauer der Anrufe, nicht jedoch deren Inhalt. Smith hatte zuvor Maßnahmen seines Teams offengelegt, mit denen untersucht werden sollte, ob Abgeordnete an Trumps angeblichen Bemühungen beteiligt waren.

Grassley bezeichnete diese Maßnahmen von Smith am Dienstag als „Skandal“ und „verfassungswidrigen Verstoß“. Er und mehrere republikanische Mitglieder des Ausschusses drängten Bondi, eine Untersuchung der Angelegenheit einzuleiten und möglicherweise eine strafrechtliche Verfolgung anzustreben.

Graham fragte Bondi: „Können Sie mir sagen, warum die Agenten von Jack Smith meine Telefonaufzeichnungen angefordert haben? Warum wollten sie wissen, wen ich angerufen habe?“ Fast zeitgleich erklärte FBI-Direktor Kash Patel auf X, er habe „diejenigen, die unethisch gehandelt haben“ entlassen und eine Untersuchung zu Smiths Vorladungen der Telefonaufzeichnungen der Senatoren eingeleitet.

Bondi unter Druck: Senatoren erinnern an ihr Versprechen politischer Neutralität

Bondi lehnte es jedoch ab, Fragen zu möglichen Maßnahmen des Justizministeriums zu beantworten – obwohl sie Smiths umfassendere Untersuchung als „verschwendete 50 Millionen Dollar“ bezeichnete, um „Präsident Trump ins Gefängnis zu bringen“. Mehrere Senatoren erinnerten Bondi am Dienstag an ihr Versprechen, das sie während ihrer Anhörung im Januar abgegeben hatte, dass „Politik keine Rolle spielen würde“ in ihrer Rolle als Generalstaatsanwältin.

Sie behauptete damals auch, dass sie sich kein Szenario vorstellen könne, in dem der Präsident sie bitten könnte, etwas Unmoralisches, Illegales oder Verfassungswidriges zu tun, gegen den Widerstand der Mitarbeiter des Justizministeriums. Trotz allem, was in den acht Monaten seitdem passiert ist, betonte Bondi am Ende der Anhörung am Dienstag: „Ich habe mich absolut an diese Verpflichtung gehalten.”

Redaktionelle Mitarbeit: Perry Stein und Katherine Tarrant.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.