Plant Trump eine dritte Amtszeit? – „Wir haben keine Könige in Amerika“

Präsident Donald Trump hat am Donnerstag schon wieder in Aussicht gestellt, dass er für eine dritte – verfassungswidrige –Amtszeit zur Verfügung stehen würde. Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus fragte er die Menge, ob er erneut kandidieren solle. Stimmen aus dem Publikum bedachten ihn mit „Vier weitere Jahre!“-Rufen. Der Vorschlag folgte auf eine Reihe von Tagen, an denen Trump sich selbst als König bezeichnete und einen Diktator zitierte, um zu suggerieren, dass er immun gegen die Einhaltung von Gesetzen sei. All das geschah, während seine Regierung die Grenzen der präsidialen Macht immer weiter ausreizte.