Politische Gewalt in den USA: Experten warnen vor Ära des gewalttätigen Populismus

Washington Post

Politische Gewalt in den USA: Analyse einer gefährlichen „Ära des gewalttätigen Populismus“

Führende Politiker beider US-Parteien fordern nach der Ermordung von Charlie Kirk weniger Gewalt. Sie warnen vor einer düsteren Zukunft, wenn das Land nicht zurückrudert.
Von Naftali Bendavid
    •
    •
    •
    Scharfschützen des Secret Service sichern das Dach des Weißen Hauses. Die US-Flagge wurde auf Halbmast gesetzt, nachdem der konservative Aktivist Charlie Kirk am Mittwoch in Utah getötet worden war.
    Scharfschützen des Secret Service sichern das Dach des Weißen Hauses. Die US-Flagge wurde auf Halbmast gesetzt, nachdem der konservative Aktivist Charlie Kirk am Mittwoch in Utah getötet worden war. Foto: Salwan Georges, The Washington Post

    Die Liste ist lang. Eine Abgeordnete des Bundesstaates Minnesota wurde im Juni in ihrem Haus ermordet. Das Haus des Gouverneurs von Pennsylvania wurde im April in Brand gesetzt. Präsidentschaftskandidat Donald Trump wurde während des Wahlkampfs im letzten Jahr offenbar Opfer von zwei Attentaten. Und nun wurde der konservative Aktivist Charlie Kirk am Mittwoch während eines Vortrags an der Utah Valley University erschossen, was das Publikum vor Ort und diejenigen, die die Schießerei online mitverfolgten, in Schrecken versetzte. Die politisch motivierten Straftaten haben rapide zugenommen. Wie finden die USA einen Weg heraus?

