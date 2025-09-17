Politische Gewalt in den USA: Analyse einer gefährlichen „Ära des gewalttätigen Populismus“

Die Liste ist lang. Eine Abgeordnete des Bundesstaates Minnesota wurde im Juni in ihrem Haus ermordet. Das Haus des Gouverneurs von Pennsylvania wurde im April in Brand gesetzt. Präsidentschaftskandidat Donald Trump wurde während des Wahlkampfs im letzten Jahr offenbar Opfer von zwei Attentaten. Und nun wurde der konservative Aktivist Charlie Kirk am Mittwoch während eines Vortrags an der Utah Valley University erschossen, was das Publikum vor Ort und diejenigen, die die Schießerei online mitverfolgten, in Schrecken versetzte. Die politisch motivierten Straftaten haben rapide zugenommen. Wie finden die USA einen Weg heraus?
Washington Post
