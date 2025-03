„Ich kämpfe um mein Leben“: Millionen US-Bürger mit Behinderung könnten Hilfen verlieren

Jennifer Kucera leidet an einer Form von Muskeldystrophie. Sie schränkt ihre Bewegungen ein und macht es unmöglich, selbstständig zu leben. Pflegekräfte helfen der US-Amerikanerin aus Ohio jeden Tag, aus dem Bett aufzustehen, sich zu waschen und anzuziehen. Ohne sie wäre die 55-Jährige gezwungen, in einer Einrichtung zu wohnen. Sie ist eine von Millionen behinderter Menschen in den USA, die auf Medicaid angewiesen sind und gesetzlich vorgeschriebene Leistungen erhalten. In einem laufenden Rechtsstreit werden diese infrage gestellt – und könnten künftig enden. „Ich kämpfe im Grunde um mein Leben“, sagte Kucera. „Es macht mir Angst. Dieser Rechtsstreit könnte alles verändern.“