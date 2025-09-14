Republikaner plötzlich „zutiefst besorgt“ über Maßnahmen von Gesundheitsminister und Impfgegner Kennedy

Sieben Monate, nachdem sie für die Bestätigung des langjährigen Impfgegners Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister gestimmt hatten, äußern einige republikanische Senatoren plötzlich Zweifel. „Ich bin Arzt. Impfstoffe wirken“, sagte Senator John Barrasso aus Wyoming, der zweithöchste Republikaner im Senat, am Donnerstag bei einer Anhörung im Kapitol zu Kennedy. „Minister Kennedy, bei Ihrem Bestätigungsverfahren haben Sie versprochen, die höchsten Standards für Impfstoffe aufrechtzuerhalten. Seitdem bin ich zutiefst besorgt.“