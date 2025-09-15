Icon Menü
Republikaner plötzlich „zutiefst besorgt“ über Gesundheitsminister RFK Jr. und seine Impfstoff-Strategie

Washington Post

Republikaner plötzlich „zutiefst besorgt“ über Maßnahmen von Gesundheitsminister und Impfgegner Kennedy

Robert F. Kennedy ist als US-Gesundheitsminister umstritten – zuletzt strich er 500 Millionen US-Dollar für Impfstoffe. Warum er US-Präsident Trump damit gefährlich wird.
Von Dan Diamond, Theodoric Meyer, Rachel Roubein
|
    • |
    • |
    • |
    Robert F. Kennedy Jr. während einer Veranstaltung zum Thema „Making Health Technology Great Again” – „Die Gesundheitstechnologie wieder großartig machen“ – im Weißen Haus.
    Robert F. Kennedy Jr. während einer Veranstaltung zum Thema „Making Health Technology Great Again” – „Die Gesundheitstechnologie wieder großartig machen“ – im Weißen Haus. Foto: Tom Brenner, The Washington Post

    Sieben Monate, nachdem sie für die Bestätigung des langjährigen Impfgegners Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister gestimmt hatten, äußern einige republikanische Senatoren plötzlich Zweifel. „Ich bin Arzt. Impfstoffe wirken“, sagte Senator John Barrasso aus Wyoming, der zweithöchste Republikaner im Senat, am Donnerstag bei einer Anhörung im Kapitol zu Kennedy. „Minister Kennedy, bei Ihrem Bestätigungsverfahren haben Sie versprochen, die höchsten Standards für Impfstoffe aufrechtzuerhalten. Seitdem bin ich zutiefst besorgt.“

    Franz Xanter

    "Die Geister die ich rief." Leider gibt es auch in DEU genug dieser bewussten Impfgegner; bar jeglicher Logik und fachlichen Wissens. Lieber lässt man Kinder, Erwachsene, Betroffene mit dem möglichen Tode spielen, als ihnen wirkungsvolle Impfstoffe angedeihen zu lassen.

