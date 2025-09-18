Republikaner plötzlich „zutiefst besorgt“ über Maßnahmen von Gesundheitsminister und Impfgegner Kennedy

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

"Die Geister die ich rief." Leider gibt es auch in DEU genug dieser bewussten Impfgegner; bar jeglicher Logik und fachlichen Wissens. Lieber lässt man Kinder, Erwachsene, Betroffene mit dem möglichen Tode spielen, als ihnen wirkungsvolle Impfstoffe angedeihen zu lassen.

