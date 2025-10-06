Icon Menü
Shutdown der US-Regierung, 18 Milliarden Dollar eingefroren: Was bedeutet das?

Washington Post

18 Milliarden eingefroren: Shutdowns der US-Regierung sind eigentlich normal – dieser aber nicht

Shutdowns sind keine Seltenheit in Washington. Doch Trump bricht alle Regeln: Er nutzt den Stillstand gezielt, um Demokraten zu treffen.
Von Karen Tumulty
    • |
    • |
    • |
    Das Gebäude der Federal Trade Commission gehört zu den Gebäuden, die am Mittwoch geschlossen wurden.
    Das Gebäude der Federal Trade Commission gehört zu den Gebäuden, die am Mittwoch geschlossen wurden. Foto: Salwan Georges, The Washington Post

    Regierungsstillstände gehören zum Herbstritual in Washington. Doch dieser Shutdown ist anders. Er hat sich zu einer harten Bewährungsprobe für beide Seiten entwickelt. Präsident Donald Trump nutzt ihn als Waffe gegen seine Gegner – genauer: gegen deren Wählerinnen und Wähler. Denn die US-Regierung hat Dutzende Milliarden Dollar an Bundesmitteln für demokratisch regierte Staaten eingefroren. Allein New York verliert 18 Milliarden für essenzielle Projekte wie U-Bahn und Hudson-Tunnel. Das ist kein Zufall: Dort sitzen die demokratischen Führer von Repräsentantenhaus und Senat.

