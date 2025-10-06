18 Milliarden eingefroren: Shutdowns der US-Regierung sind eigentlich normal – dieser aber nicht

Regierungsstillstände gehören zum Herbstritual in Washington. Doch dieser Shutdown ist anders. Er hat sich zu einer harten Bewährungsprobe für beide Seiten entwickelt. Präsident Donald Trump nutzt ihn als Waffe gegen seine Gegner – genauer: gegen deren Wählerinnen und Wähler. Denn die US-Regierung hat Dutzende Milliarden Dollar an Bundesmitteln für demokratisch regierte Staaten eingefroren. Allein New York verliert 18 Milliarden für essenzielle Projekte wie U-Bahn und Hudson-Tunnel. Das ist kein Zufall: Dort sitzen die demokratischen Führer von Repräsentantenhaus und Senat.
Washington Post
