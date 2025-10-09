18 Milliarden eingefroren: Shutdowns der US-Regierung sind eigentlich normal – dieser aber nicht

Regierungsstillstände gehören zum Herbstritual in Washington. Doch dieser Shutdown ist anders. Er hat sich zu einer harten Bewährungsprobe für beide Seiten entwickelt. Präsident Donald Trump nutzt ihn als Waffe gegen seine Gegner – genauer: gegen deren Wählerinnen und Wähler. Denn die US-Regierung hat Dutzende Milliarden Dollar an Bundesmitteln für demokratisch regierte Staaten eingefroren. Allein New York verliert 18 Milliarden für essenzielle Projekte wie U-Bahn und Hudson-Tunnel. Das ist kein Zufall: Dort sitzen die demokratischen Führer von Repräsentantenhaus und Senat.

Durch den Shutdown sind Staatsbeamte ohne Gehalt und soziale Programme geraten ins Stocken

Anstatt die Bundesangestellten zu beurlauben und ihnen bei Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte ihre Gehälter nachzuzahlen, wie es bei früheren Shutdowns der Fall war, droht Trump, sie zu entlassen und ganze Behörden zu schließen. Die Demokraten haben sich geweigert, den Republikanern die acht Stimmen zu geben, die sie im Senat für die Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte benötigen würden. Das Weiße Haus versucht, die Schuld dafür den Demokraten zu geben. Doch wie eine Umfrage der Washington Post zeigt, macht eine große Mehrheit der Amerikaner Trump und die Republikaner dafür verantwortlich.

Die Mehrheit der Bürger wünscht sich eine Fortsetzung der Subventionen für geringere Kosten der Krankenversicherung

Fast drei Viertel unterstützen die Demokraten in ihrer zentralen Forderung, dass die Subventionen zur Senkung der Kosten für Krankenversicherungen, die im Rahmen des Affordable Care Act abgeschlossen wurden, verlängert werden sollten, anstatt wie geplant zum Jahresende auslaufen zu lassen.

Bemerkenswert ist, dass Trump, der während des Wahlkampfs im vergangenen Jahr behauptete, er habe „nichts mit dem Projekt 2025 zu tun“, dieses Projekt nun als seine Strategie befürwortet. Das Projekt 2025 ist ein über 900 Seiten starker Plan zur Umgestaltung der Bundesregierung, der von vielen seiner rechtsradikalen Verbündeten ausgearbeitet wurde, darunter der derzeitige Haushaltsdirektor Russell Vought.

„Ich habe heute ein Treffen mit Russ Vought, dem Mann hinter PROJECT 2025, um zu entscheiden, welche der vielen demokratischen Behörden, von denen die meisten ein politischer Betrug sind, er empfiehlt zu streichen, und ob diese Kürzungen vorübergehend oder dauerhaft sein sollen”, schrieb Trump am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. „Ich kann nicht glauben, dass die radikalen linken Demokraten mir diese beispiellose Gelegenheit gegeben haben.”

Präsident Trump verbreitet Deepfake-Videos, in denen er sich über die Demokraten lustig macht

In der Zwischenzeit trollt er genüsslich die Opposition und verbreitet Deepfake-Videos, darunter eines, in dem Vought als Sensenmann dargestellt wird. Ein anderes zeigt den schwarzen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, den Demokraten Hakeem Jeffries aus New York, mit Schnurrbart und Sombrero. Die rassistischen Bilder untermauern die falsche Behauptung der Republikaner, dass demokratische Gesetzgeber versuchen, die Regierung zu zwingen, undokumentierten Einwanderern umfassende Gesundheitsleistungen zu gewähren.

Frühere Shutdowns waren zwar traumatisch, hatten aber selten langfristige Auswirkungen auf die Wirtschaft. Aber genau darin könnte dieser Shutdown anders sein, da Trump erklärt hat, ihn nutzen zu wollen, um die Zahl der Regierungsangestellten dauerhaft zu reduzieren, und das in einer Zeit, in der sich der Arbeitsmarkt bereits abzuschwächen scheint. Es ist anzumerken, dass all dies nicht geschehen wäre, wenn der Kongress seine Arbeit getan und die Regierung vor Beginn des neuen Haushaltsjahres finanziert hätte. Allerdings verstrich diese Frist zum zweiten Mal in Folge, ohne dass auch nur einer der Dutzenden regulären Haushaltsgesetze verabschiedet wurde.

Laut dem ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses hat Russell Vought die aktuelle Situation seit vier Jahren geplant

Das Endspiel der Republikaner, so der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich, ist eines, das Vought vier Jahre lang geplant hat, während Trump nicht im Amt war.

„Sie sehen dies wirklich als Chance. Und wenn er sich durchsetzt, wird Russ mehr Arbeitsplätze abgebaut haben als Elon Musk und DOGE“ Newt Gingrich, ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses

„Sie sehen dies wirklich als Chance“, sagte Gingrich in einem Interview. „Und wenn er sich durchsetzt, wird Russ mehr Arbeitsplätze abgebaut haben als Elon Musk und DOGE“, wobei er sich auf den Milliardär und dessen chaotische Operation namens „Department of Government Efficiency“ bezog, die ihre Ziele zur Senkung der Ausgaben und zur Straffung der Regierungsabläufe bei weitem verfehlt hat. Musk verließ die Regierung im Mai.

Die von Gingrich Ende 1995 und Anfang 1996 inszenierten aufeinanderfolgenden Shutdowns kommen dem, was derzeit geschieht, am nächsten – und sie sollten den Republikanern, die sich auf die Zwischenwahlen 2026 vorbereiten, als warnendes Beispiel dienen. Nachdem die Republikaner zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten die Mehrheit im Repräsentantenhaus errungen hatten, war Gingrich im Juni 1995 auf dem Höhepunkt seiner Macht, als er mir in einem Interview sagte, dass eine Schließung zum Jahresende das „Herzstück der Revolution” sein würde.

Newt Gingrich inszenierte zwei Shutdowns der US-Regierung – auch damals ging es um das Gesundheitswesen

Der Sprecher des Repräsentantenhauses wollte Präsident Bill Clinton vor die Wahl stellen: „Er kann entweder die noch funktionierenden Teile der Regierung weiterführen oder gar keine Regierung mehr haben. Was glauben Sie, wer von uns beiden sich mehr Sorgen darüber macht, dass die Regierung nicht mehr funktioniert?“

Damals wie heute drehte sich ein Großteil der Auseinandersetzung um das Gesundheitswesen. Die Republikaner wollten die Medicare-Beiträge erhöhen, andere Teile des Programms einschränken und die Sozialausgaben kürzen, unter anderem um Steuersenkungen zu finanzieren. Selbst Clinton glaubte, wie er später in seinen Memoiren schrieb, dass die Pattsituation zunächst „meine Präsidentschaft zu ruinieren schien“. Aber er sei „bereit gewesen, es bis zum Ende durchzustehen“, schrieb er.

„Ich wollte kein Präsident sein, wenn der Preis dafür gefährlichere Straßen, eine schlechtere Gesundheitsversorgung, weniger Bildungschancen, schmutzigere Luft und mehr Armut waren“, fügte Clinton hinzu. „Ich ging davon aus, dass das amerikanische Volk diese Dinge auch nicht wollte.“

Gingrich hatte gegenüber Reportern erklärt, dass sein Plan durch mangelnde Wertschätzung genährt worden war

Gingrich verlor die Kontrolle über die Geschichte, nachdem er bei einem Frühstück mit Reportern gestanden hatte, dass seine Unnachgiebigkeit auch durch seine Verärgerung darüber genährt wurde, dass er auf einer Auslandsreise im hinteren Teil der Air Force One sitzen musste und gezwungen war, das Flugzeug über die hintere Treppe zu verlassen.

Diese Bemerkung zu machen, war, wie Gingrich letzte Woche einräumte, „eine der dümmsten Sachen, die ich je gemacht habe“. Auf dem Titelblatt der New York Daily News wurde Gingrich als weinendes Kleinkind in Windeln unter der Überschrift „CRY BABY“ dargestellt. Aber es dauerte noch sieben Wochen mit immer wiederkehrenden Stillständen, bis die Republikaner nachgaben und eine Einigung zur Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte erzielten.

Letztlich erwies sich Gingrichs Plan als förderlich für Clintons Wiederwahl

Die ganze Geschichte wird heute als förderlich für Clintons Wiederwahlaussichten angesehen – etwas, das zu Beginn noch unwahrscheinlich schien. Wie Gingrich feststellte, brachte sie das Land auch auf den Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt, was beide Parteien für sich verbuchen konnten.

Zugegeben, die Zeiten haben sich geändert, ebenso wie das Medienumfeld. Das Land ist heute viel stärker polarisiert als vor drei Jahrzehnten und die Demokraten agieren in einer Situation, in der sie nur über begrenzten institutionellen Einfluss verfügen. Aber was damals galt, könnte auch heute noch zutreffen, insbesondere wenn sich die Haushaltssperre, wie es derzeit den Anschein hat, weiter hinzieht: Der Sieg geht an die Seite, die fokussiert bleibt, klare Ziele verfolgt und diszipliniert ist.

