Datenstillstand in den USA: Wie der Regierungsstreit die Wirtschaft lähmt

In den USA steht die Regierung still – und mit ihr auch die offizielle Datenerhebung. Doch während aus Washington keine Wirtschaftszahlen mehr kommen, durchforsten Ökonomen von der Wall Street bis Kalifornien inzwischen ungewöhnliche Quellen: Gehaltsabrechnungen, Kreditkartenumsätze, Restaurantreservierungen, Broadway-Buchungen oder Besucherzahlen der Freiheitsstatue. Was kurios klingt, zeigt, wie angespannt die Lage ist: In Zeiten politischer Blockade versuchen Analysten, aus jedem verfügbaren Signal herauszulesen, wie es der weltweit größten Volkswirtschaft tatsächlich geht.

Der Shutdown der US-Regierung hat nicht nur drastische Folgen für die Regierung

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

„Wir öffnen plötzlich neue Tabellenkalkulationen und betrachten Daten, auf die wir normalerweise nicht zurückgreifen“, sagte Torsten Slok, Chefökonom bei Apollo Global Management. „Einige dieser Indikatoren sind wirklich sehr randständig, sodass wir verschiedene Interpretationen vornehmen müssen: Was bedeuten diese Daten? Was sagen sie uns über die Wirtschaft?“

Der Regierungsstillstand, der nun schon in die zweite Woche geht, kommt zu einem für die Wirtschaft kritischen Zeitpunkt. Obwohl die meisten Indikatoren auf ein stetiges Wachstum hindeuten, scheint sich der Arbeitsmarkt zu verlangsamen. Die Einstellung neuer Mitarbeiter ist ins Stocken geraten, und immer mehr Amerikaner sind länger arbeitslos. Es wächst die Sorge, dass weitere Rückgänge schnell zu einem Rückgang der Ausgaben und Investitionen führen und damit zu größeren wirtschaftlichen Problemen.

Ohne Zahlen kann die US-Notenbank nur schwer die Zinssätze anpassen

Ohne wichtige Zahlen der Bundesregierung, darunter Daten zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Inflation, wird es jedoch immer schwieriger, die Lage der Wirtschaft einzuschätzen. Die Federal Reserve befindet sich in einer besonders schwierigen Lage, da sie versucht, eine mögliche Abkühlung des Arbeitsmarktes und eine durch Zölle verursachte Inflation zu erkennen, um die Zinssätze bei ihrer Sitzung Ende Oktober entsprechend anzupassen.

Schon vor der Schließung standen die Daten der Regierung in der Kritik. Präsident Donald Trump entließ Anfang August die Leiterin des Bureau of Labor Statistics, das viele wichtige Regierungsindikatoren zusammenstellt, wegen angeblicher Datenmanipulation in einem schwachen Arbeitsmarktbericht, ohne dafür Beweise vorzulegen. Trumps Angriffe auf die Behörde, die nach wie vor führungslos ist, fallen mit den jüngsten Kürzungen des Bundeshaushalts und des Personals zusammen, die es erschwerten, genügend Daten zu sammeln und Umfrageergebnisse zu analysieren.

Banken, Reservierungsplattformen und Private-Equity-Firmen sind eingesprungen, um die entstandene Lücke zu füllen

„Die gute Nachricht ist, dass es viele private Daten gibt – sie sind leicht verfügbar, werden regelmäßig veröffentlicht und verhindern, dass wir im Dunkeln tappen“, sagte Slok und verglich diese Informationsquellen mit einer Taschenlampe, die man beim Fahren auf einer dunklen Straße dabei hat. „Ist sie so gut wie die Scheinwerfer meines Autos? Nein. Aber sie ist besser als nichts, vor allem, wenn es so aussieht, als würden wir uns einer Kurve nähern.“

Auf der Jobbörse Indeed haben sich die datenbezogenen Anfragen seit der Schließung der Regierung mehr als verdoppelt. Die Website verfolgt Millionen von Stellenanzeigen und ausgeschriebenen Gehältern, oft in Echtzeit, um einen aktuellen Überblick über den Arbeitsmarkt zu bieten. „Ich werde nicht lügen und sagen, dass ich den offiziellen Arbeitsmarktbericht nicht vermissen werde“, sagte Laura Ullrich, die Direktorin für Wirtschaftsforschung der Website. „Aber wenn es um Daten geht, gilt: je mehr, desto besser.“

Carlyle veröffentlichte interne Zahlen, die auf 277 Unternehmen basieren – die Nachfrage sei „deutlich gestiegen“

Der Private-Equity-Riese Carlyle veröffentlichte diese Woche seine eigenen internen Zahlen, die auf seinem Portfolio von 277 Unternehmen basieren und laut Carlyle einen Ersatz für wichtige US-Datenpunkte wie Bruttoinlandsprodukt, Inflation und Unternehmensausgaben bieten. Das Unternehmen erstellt seit etwa 15 Jahren monatliche Berichte, die hauptsächlich für den internen Gebrauch bestimmt sind, sagt jedoch, dass das Interesse in diesem Jahr gestiegen ist. Die umfangreichen Korrekturen der Beschäftigungs- und BIP-Daten in den letzten Monaten haben die Nachfrage nur noch verstärkt, sagte Jason Thomas, Leiter der globalen Forschungs- und Investitionsstrategie bei Carlyle.

„Das Interesse an alternativen Datenquellen ist deutlich gestiegen“, sagte er. „Und es gibt auch mehr Offenheit für die Idee, dass einige dieser Schätzmethoden in gewisser Weise zuverlässiger sein könnten als Regierungsdaten.“ Die Herausforderung, eine Wirtschaft zu bewerten, wenn offizielle Zahlen fehlen oder zweifelhaft sind, ist für globale Investoren nichts Neues. In China beispielsweise haben die Behauptungen der Regierung über ein stetiges, nahezu unverändertes jährliches BIP-Wachstum bei ausländischen Beobachtern und chinesischen Beamten selbst zu weit verbreiteter Skepsis geführt.

Chinesische Analysten behaupten, es sei sinnvoll, den Verkauf von Herrenunterwäsche und Essiggurken zu beobachten

Die bekannteste alternative Kennzahl für Investoren in China ist der „Li Keqiang-Index“, benannt nach dem ehemaligen Premierminister, der die Wirtschaft anhand der Stromproduktion, des Schienengüterverkehrs und der Bankkredite bewertete. Andere chinesische Analysten haben festgestellt, dass es sinnvoll ist, den Verkauf von Herrenunterwäsche oder sogar Essiggurken zu beobachten. Eine erstmals 2021 veröffentlichte Studie bewertete die Auswirkungen der US-Zölle auf die chinesische Wirtschaftstätigkeit, indem sie Satellitenbilder auswertete, die unterschiedliche Intensitäten der sichtbaren Nachtbeleuchtung in Großstädten zeigten.

Ökonomen der New Yorker Fed entwickelten ihr eigenes Modell für das chinesische Wirtschaftswachstum, das verschiedene Proxy-Variablen als Ersatz für fragwürdige offizielle Daten verwendete. So wurden beispielsweise die chinesischen Importe anhand von Daten über die Exporte nach China durch die wichtigsten Handelspartner Pekings, wie die Vereinigten Staaten, Japan und den Euroraum, geschätzt.

„In jedem Fall besteht die Strategie darin, Maßnahmen zu identifizieren, die entweder von Natur aus schwer zu fälschen sind (wie Handelsdaten, da man chinesische Daten mit anderen Quellen vergleichen kann) oder so harmlos erscheinen, dass die Behörden ihnen keine große Aufmerksamkeit schenken“, sagten Scott Kennedy und Qin Mei vom Center for Strategic and International Studies in Washington in einer Analyse aus dem Jahr 2023.

Private Unternehmen werden kreativ und erwägen eigene Befragungen, um mehr Daten zu sammeln

In den Vereinigten Staaten berechnen einige private Unternehmen und Verbände ihre Zahlen auf neue Weise oder verstärken ihre Bemühungen, während der Schließung wichtige Informationen bereitzustellen. Die National Association of Realtors, die monatlich genau beobachtete Daten zu Hausverkäufen veröffentlicht, erwägt, ihre 1,5 Millionen Mitglieder zu befragen, um nicht nur Informationen über den Immobilienmarkt, sondern auch über Arbeitslosigkeit, Löhne und andere Bereiche der Wirtschaft zu sammeln, falls die Datenausfälle anhalten sollten.

„Wenn der Regierungsstillstand ein oder zwei Monate andauert, können wir leicht auf unsere Immobilienmakler-Mitglieder zurückgreifen, um wichtige Wirtschaftsdaten zu ergänzen, die nicht verfügbar sind“, sagte Lawrence Yun, Chefökonom und Senior Vice President of Research des Verbandes. „Wir können unsere Mitglieder befragen und fragen: Warum verkauft der Hausbesitzer? Hat er seinen Job verloren?“

Private Daten können aktueller sein und eine bessere Granularität bieten als staatliche Daten, meint eine Ökonomin

Ökonomen warnen jedoch davor, dass alternative Datenquellen nicht unbedingt ein Ersatz für Regierungsstatistiken sind, die einen ganzheitlichen Überblick über die nationale Wirtschaft bieten und grundlegende demografische Aufschlüsselungen für andere Umfragen liefern. „Private Daten sind sehr nützliche Ergänzungen – sie können aktueller sein und bieten eine Granularität, die staatliche Daten nicht bieten –, aber sie sind auch grundlegend von Bundesdaten abhängig“, sagte Erica Groshen, Ökonomin an der Cornell University und ehemalige Kommissarin des Bureau of Labor Statistics. „Die Daten müssen neu gewichtet werden, um alle zu repräsentieren, und diese Gewichtung basiert auf Bundesdaten.“

Das JPMorgan Chase Institute nutzt seit Jahren Daten der größten Bank des Landes, um einen Einblick in die Einkünfte, Ersparnisse und Ausgaben der Amerikaner zu geben. Aber laut Geschäftsführer Chris Wheat sind die Zahlen der Bank, so umfangreich sie auch sein mögen, kein Ersatz für die Zahlen der Regierung. „Unsere Daten bieten einen Mehrwert, aber sie sind in erster Linie eine Ergänzung zu den öffentlichen Daten“, sagte er.

„Es ist wirklich schwer für uns, das, was wir mit unserem Blick auf die Welt sehen, zu verstehen, ohne Daten zu haben, die mit dem Ziel gesammelt wurden, Fragen zu beantworten wie: Wie viele Arbeitsplätze wurden im letzten Monat geschaffen? Oder wie viele Menschen sind arbeitslos? Diese Daten werden für das gesamte Land, für alle Menschen, alle Branchen und Berufe gesammelt. Das ist sehr wichtig.“

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.