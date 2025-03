Wie ein Signal-Transkript die Lügen der Trump-Regierung entlarvt

Am Ende der Anhörung des Geheimdienstausschusses im Senat am Dienstag richtete Senator Jon Ossoff eine Warnung an die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard und den CIA-Direktor John Ratcliffe. Gabbard und Ratcliffe waren Fragen zu den Besprechungen der Regierung über Militärpläne in einer unsicheren Messenger-App ausgewichen. An dem Austausch war versehentlich auch ein Journalist beteiligt. „Übrigens werden wir das vollständige Protokoll dieser Unterhaltung erhalten, und Ihre Aussage wird sorgfältig mit dem Inhalt abgeglichen werden“, versicherte Ossoff ihnen.