ChatGPT belastet unsere Umwelt: Mit diesen Tricks nutzen Sie KI umweltbewusst

Wenn Ihnen die Umwelt am Herzen liegt, ist es vielleicht schwierig zu entscheiden, wie Sie zur Verwendung von KI-Modellen wie ChatGPT in Ihrem Alltag stehen sollen. Die CO2-Kosten für eine einzige Textfrage an ein KI-Modell lassen sich in Gramm CO2 messen – das entspricht etwa 0,0000001 Prozent des durchschnittlichen jährlichen CO2-Fußabdrucks eines US-Amerikaners. Ein oder zwei Anfragen oder sogar 1.000 Anfragen machen im Laufe eines Jahres keinen großen Unterschied. Aber diese kleinen Kosten summieren sich, wenn man sie mit einer Milliarde Menschen multipliziert, die KI-Modelle mit Anfragen nach Texten, Fotos und Videos bombardieren.

Die Rechenzentren, in denen diese Modelle gehostet werden, können mehr Strom verbrauchen als ganze Städte. Prognosen über ihr rasantes Wachstum haben Energieversorger dazu veranlasst, die Lebensdauer von Kohlekraftwerken zu verlängern und neue Erdgaskraftwerke zu bauen. Um diese Computer zu kühlen, wird Frischwasser benötigt – etwa eine Flasche pro 100 Wörter, die ChatGPT generiert.

Laut OpenAI-CEO Sam Altman verbrauche eine Anfrage bei ChatGPT nur so viel Strom wie eine Sekunde Backofenbetrieb

Das bedeutet nicht, dass man die Technologie komplett meiden muss, sagen Informatiker, die den Energieverbrauch von KI untersuchen. Aber man kann sich gut überlegen, wann und wie man KI-Chatbots einsetzt.

„Verwenden Sie KI, wenn es sinnvoll ist. Verwenden Sie KI nicht für alles“, sagte Gudrun Socher, Professorin für Informatik an der Hochschule München. Für einfache Aufgaben benötigen Sie möglicherweise keine KI – und wenn Sie sie doch einsetzen, können Sie kleinere, energieeffizientere Modelle wählen.

„Verwenden Sie KI, wenn es sinnvoll ist. Verwenden Sie sie nicht für alles.“ Gudrun Socher, Professorin für Informatik an der Hochschule München

Für einfache Fragen ist es besser, eine Suchmaschine zu verwenden – etwa über die „Websuche“ von Google

Laut einer Analyse von Goldman Sachs aus dem Jahr 2024 verbraucht eine Google-Suche etwa zehnmal weniger Energie als eine ChatGPT-Abfrage – allerdings könnte sich dies ändern, da Google KI-Antworten zu einem größeren Teil der Suche macht. Derzeit kann ein entschlossener Nutzer die standardmäßigen KI-generierten Zusammenfassungen von Google vermeiden, indem er auf die Registerkarte „Websuche“ wechselt, die neben den Optionen „Bilder“ und „Nachrichten“ angezeigt wird. Das Hinzufügen von „-ai“ am Ende einer Suchanfrage scheint ebenfalls zu funktionieren. Andere Suchmaschinen, darunter DuckDuckGo, bieten die Möglichkeit, KI-Zusammenfassungen zu deaktivieren.

Für komplexe Anfragen könnte ein KI-Chatbot weniger CO2 verursachen als die manuelle Bearbeitung

Wenn Sie ein schwierigeres Problem haben, insbesondere eines, das das Zusammenfassen, Überarbeiten oder Übersetzen von Texten beinhaltet, lohnt es sich laut Socher, einen KI-Chatbot zu verwenden. Für einige Aufgaben könnte die Verwendung von KI laut Bill Tomlinson, Professor für Informatik an der University of California in Irvine, sogar weniger CO2 verursachen als die manuelle Bearbeitung.

„Die eigentliche Frage lautet nicht: Hat [KI] Auswirkungen oder nicht? Ja, das hat sie eindeutig. Die Frage ist: Was würden Sie stattdessen tun?“ Bill Tomlinson, Professor für Informatik an der University of California in Irvine

Ein KI-Modell kann in Sekundenschnelle eine Seite Text oder ein Bild ausgeben, während das Tippen oder digitale Illustrieren Ihrer eigenen Version auf Ihrem Laptop eine Stunde dauern kann. In dieser Zeit verursachen ein Laptop und ein menschlicher Mitarbeiter laut einer von Tomlinson mitverfassten Studie aus dem Jahr 2024 mehr CO2-Emissionen als eine KI-Eingabeaufforderung.

Gründe, die gegen einen Einsatz von KI sprechen, sind Bedenken hinsichtlich Genauigkeit, Qualität und Plagiaten

Tomlinson räumte ein, dass es viele andere Gründe gibt, warum man sich gegen KI zum Schreiben oder Illustrieren entscheiden könnte – darunter Bedenken hinsichtlich Genauigkeit, Qualität, Plagiaten und so weiter –, aber er argumentierte, dass der Einsatz von KI die Emissionen senken könnte, wenn man damit Arbeitsaufwand und Laptop-Zeit spart.

Welches KI-Modell sollten sie verwenden? Nicht alle KI-Modelle sind gleich: Sie können zwischen größeren Modellen wählen, die mehr Rechenleistung benötigen, um komplizierte Fragen zu beantworten, oder kleineren Modellen, die mit weniger Leistung kürzere und schnellere Antworten liefern.

Nutzen Sie größere Modelle wie Chat GPT-4.5 nur für komplexe und kleine Modelle wie o4-mini für einfache Anfragen

ChatGPT beispielsweise ermöglicht zahlenden Nutzern, zwischen dem Standardmodell GPT-4o, dem größeren und leistungsstärkeren Modell GPT-4.5 und dem kleineren Modell o4-mini zu wechseln. Socher sagte, dass das Mini-Modell für die meisten Situationen ausreichend sei.

Allerdings gebe es einen Kompromiss zwischen Größe, Energieverbrauch und Genauigkeit, so Socher, die in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie die Leistung von 14 KI-Sprachmodellen von Meta, Alibaba, DeepSeek und einem Start-up aus dem Silicon Valley namens Deep Cogito getestet hat. Beliebte Modelle wie ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google konnten Socher und ihr Co-Autor Maximilian Dauner hierbei nicht testen, da diese Unternehmen ihren Code nicht öffentlich zugänglich machen.

Socher und Dauner stellten den KI-Modellen 500 Multiple-Choice-Fragen und 500 Fragen mit freier Antwort zu den Themen Mathematik der Oberstufe, Weltgeschichte, internationales Recht, Philosophie und abstrakte Algebra. Größere Modelle gaben genauere Antworten, verbrauchten aber auch ein Vielfaches an Energie als kleinere Modelle.

Wenn Sie einen KI-Chatbot benötigen, der sich mit komplizierten oder theoretischen Konzepten wie Philosophie oder abstrakter Algebra auseinandersetzen muss, lohnt es sich laut Socher, die Energiekosten für ein größeres Modell in Kauf zu nehmen. Für einfachere Aufgaben wie die Korrektur einer Mathematikaufgabe für die Oberstufe reicht jedoch ein kleineres Modell, das weniger Energie verbraucht.

Verzichten Sie auf Höflichkeitsfloskeln und bitten Sie die KI, sich kurz zu fassen – das spart Energie

Unabhängig davon, welches Modell Sie verwenden, können Sie Energie sparen, indem Sie die KI bitten, sich kurz zu fassen, wenn Sie keine langen Antworten benötigen – und indem Sie Ihre eigenen Fragen kurz und prägnant halten. Modelle verbrauchen für jedes zusätzliche Wort, das sie verarbeiten, mehr Energie.

„Sie müssen nicht ‚bitte‘ und ‚danke‘ sagen. Das ist in Ordnung. Das stört sie nicht.“ Vijay Gadepally, Senior Scientist am MIT Lincoln Laboratory

„Die Leute verwechseln diese Dinge oft mit einer Art Empfindungsfähigkeit“, sagte Vijay Gadepally, Senior Scientist am MIT Lincoln Laboratory, der sich mit Möglichkeiten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von KI beschäftigt. „Sie müssen nicht ‚bitte‘ und ‚danke‘ sagen. Das ist in Ordnung. Das stört sie nicht.“

KI wird jedes Mal eingesetzt, wenn ein Algorithmus Ihren Social-Media-Feed organisiert

KI zu nutzen bedeutet nicht nur, einen Chatbot aufzurufen und eine Frage einzugeben. Sie nutzen KI auch jedes Mal, wenn ein Algorithmus Ihren Social-Media-Feed organisiert, Ihnen einen Song empfiehlt oder Ihre Spam-E-Mails filtert. „Wir merken das vielleicht gar nicht, weil vieles davon vor uns verborgen bleibt“, so Gadepally.

Wenn Sie kein ChatGPT-Poweruser sind, machen diese Algorithmen hinter den Kulissen wahrscheinlich den Großteil Ihrer KI-Nutzung aus – und Sie können nicht viel dagegen tun, außer das Internet weniger zu nutzen. Es liegt an den Unternehmen, die KI in jeden Aspekt unseres digitalen Lebens integrieren, Wege zu finden, dies mit weniger Energie und Schaden für den Planeten zu tun.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft.