Wenn es nach Kash Patel ginge, so hat er geschrieben, würden die obersten Ränge des FBI entlassen. Die Zentrale des FBI in der Innenstadt von Washington würde geräumt und geschlossen werden, und seine Befugnisse würden „dramatisch eingeschränkt und neu ausgerichtet“ werden, schrieb er in seinem Buch aus dem Jahr 2023.