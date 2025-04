Wie Trumps Behörde Jagd auf Migranten macht – und sie sich wehren

Als Sheidriany Pomales während einer Arbeitspause in einem Kindergarten auf Tiktok stöberte, stieß sie auf ein Video, das ihr den Magen umdrehte. Darin waren Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde zu sehen, die am Eingang zur U-Bahn an der 125th Street und Lexington standen. Direkt in der Nähe des Viertels, in dem Pomales, ihre Mutter und viele ihrer Freunde leben. Sie schloss die App schnell und rief ihre Mutter an, um sie zu warnen und darum zu bitten, die Informationen weiterzugeben. Ihre Mutter nutzte Whatsapp, um Freunde und Kollegen ohne Papiere zu erreichen.