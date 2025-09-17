Icon Menü
Stephen Miller: Trumps geheime Strategie zur Kontrolle von Washington D.C.

Washington Post

Trump will Washington D.C. übernehmen: Das ist der Mann, der es für ihn regelt

Stephen Miller treibt Trumps Politik von „Recht und Ordnung“ in Washington maßgeblich voran. Für den Präsidenten ist die Hauptstadt dabei wohl nur der Anfang.
Von Natalie Allison und Emily Davies
    Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, spricht am 29. August vor dem Westflügel mit Reportern.
    Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, spricht am 29. August vor dem Westflügel mit Reportern. Foto: Tom Brenner, The Washington Post

    An der Spitze des Konferenztisches im Roosevelt Room des Weißen Hauses befand sich Stephen Miller mitten in den Vorbereitungen für die Übernahme der Polizeigewalt in der Hauptstadt durch Präsident Donald Trump. Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses wollte wissen, wo genau Gruppen von Polizeibeamten eingesetzt werden sollten. Er erklärte, dass die Säuberung von Washington D.C. eines der wichtigsten innenpolitischen Themen Trumps sei und dass Miller selbst vorhabe, sich langfristig daran zu beteiligen.

