Trump will Washington D.C. übernehmen: Das ist der Mann, der es für ihn regelt

An der Spitze des Konferenztisches im Roosevelt Room des Weißen Hauses befand sich Stephen Miller mitten in den Vorbereitungen für die Übernahme der Polizeigewalt in der Hauptstadt durch Präsident Donald Trump. Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses wollte wissen, wo genau Gruppen von Polizeibeamten eingesetzt werden sollten. Er erklärte, dass die Säuberung von Washington D.C. eines der wichtigsten innenpolitischen Themen Trumps sei und dass Miller selbst vorhabe, sich langfristig daran zu beteiligen.
Washington Post
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden